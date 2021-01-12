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    Главная / Торги / Выполнение работ по разработке деклараций безопасности, правил эксплуатации, инструкций и проектов мониторинга гидротехнических сооружений водопроводных станций «Слудинская», «Ново-Сормовская», «Малиновая гряда», проведению экспертизы разработанных деклараций в экспертном центре, сопровождению регистрации деклараций безопасности ГТС и получении разрешения на эксплуатацию ГТС в органах Ростехнадзора РФ.

    Выполнение работ по разработке деклараций безопасности, правил эксплуатации, инструкций и проектов мониторинга гидротехнических сооружений водопроводных станций «Слудинская», «Ново-Сормовская», «Малиновая гряда», проведению экспертизы разработанных деклараций в экспертном центре, сопровождению регистрации деклараций безопасности ГТС и получении разрешения на эксплуатацию ГТС в органах Ростехнадзора РФ.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.01.2021 10:0012.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009837981Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по разработке деклараций безопасности гидротехнических сооружений водопроводных станций «Слудинская», «Ново-Сормовская», «Малиновая гряда», проведению экспертизы разработанных деклараций в экспертном центре, сопровождению регистрации деклараций безопасности ГТС и получении разрешения на эксплуатацию ГТС в органах Ростехнадзора РФ и выполнение работ по разработке правил эксплуатации, инструкций и проектов мониторинга ГТС водопроводных станций «Слудинская», «Ново-Сормовская», «Малиновая гряда» и согласованию их в органах Волжско-окского Управления РостехнадзораНижний НовгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009837981

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по разработке деклараций безопасности, правил эксплуатации, инструкций и проектов мониторинга гидротехнических сооружений водопроводных станций «Слудинская», «Ново-Сормовская», «Малиновая гряда», проведению экспертизы разработанных деклараций в экспертном центре, сопровождению регистрации деклараций безопасности ГТС и получении разрешения на эксплуатацию ГТС в органах Ростехнадзора РФ.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Дата публикации

    23.12.2020 14:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_о_внесении_изменений_1.docx

    Документация_297_с_изменениями_1_от_30.12.20.docx

    Раздел_6_Техническое_задание___3__вст__Ново_Сормовская_.pdf

    Извещение_297.docx

    Раздел__5_Проект_договора_297.doc

    Раздел_6_Техническое_задание___1__вст__Малиновая_гряда_.pdf

    Раздел_6_Техническое_задание___2__вст__Слудинская_.pdf

    Итоговый_протокол_297.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    603086, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А,

    Почтовый адрес

    603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А

    Контактный телефон

    +7 831 246-99-43 доб. 1181

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    avinokurova@vodokanal-nn.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Винокурова Анна Вячеславовна

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по разработке деклараций безопасности гидротехнических сооружений водопроводных станций «Слудинская», «Ново-Сормовская», «Малиновая гряда», проведению экспертизы разработанных деклараций в экспертном центре, сопровождению регистрации деклараций безопасности ГТС и получении разрешения на эксплуатацию ГТС в органах Ростехнадзора РФ и выполнение работ по разработке правил эксплуатации, инструкций и проектов мониторинга ГТС водопроводных станций «Слудинская», «Ново-Сормовская», «Малиновая гряда» и согласованию их в органах Волжско-окского Управления Ростехнадзора

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.01.2021 10:00 GMT +312.01.2021 10:0012.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009837981Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по разработке деклараций безопасности гидротехнических сооружений водопроводных станций «Слудинская», «Ново-Сормовская», «Малиновая гряда», проведению экспертизы разработанных деклараций в экспертном центре, сопровождению регистрации деклараций безопасности ГТС и получении разрешения на эксплуатацию ГТС в органах Ростехнадзора РФ и выполнение работ по разработке правил эксплуатации, инструкций и проектов мониторинга ГТС водопроводных станций «Слудинская», «Ново-Сормовская», «Малиновая гряда» и согласованию их в органах Волжско-окского Управления РостехнадзораНижний Новгород

    Дата и время вскрытия заявок

    12.01.2021 10:00GMT +312.01.2021 10:0012.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009837981Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по разработке деклараций безопасности гидротехнических сооружений водопроводных станций «Слудинская», «Ново-Сормовская», «Малиновая гряда», проведению экспертизы разработанных деклараций в экспертном центре, сопровождению регистрации деклараций безопасности ГТС и получении разрешения на эксплуатацию ГТС в органах Ростехнадзора РФ и выполнение работ по разработке правил эксплуатации, инструкций и проектов мониторинга ГТС водопроводных станций «Слудинская», «Ново-Сормовская», «Малиновая гряда» и согласованию их в органах Волжско-окского Управления РостехнадзораНижний Новгород

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    15.01.202115.01.2021 17:0015.01.2021 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009837981Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение работ по разработке деклараций безопасности гидротехнических сооружений водопроводных станций «Слудинская», «Ново-Сормовская», «Малиновая гряда», проведению экспертизы разработанных деклараций в экспертном центре, сопровождению регистрации деклараций безопасности ГТС и получении разрешения на эксплуатацию ГТС в органах Ростехнадзора РФ и выполнение работ по разработке правил эксплуатации, инструкций и проектов мониторинга ГТС водопроводных станций «Слудинская», «Ново-Сормовская», «Малиновая гряда» и согласованию их в органах Волжско-окского Управления РостехнадзораНижний Новгород

    Подведение итогов не позднее

    19.01.2021 17:0019.01.2021 17:0019.01.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009837981Подведение итогов не позднее Выполнение работ по разработке деклараций безопасности гидротехнических сооружений водопроводных станций «Слудинская», «Ново-Сормовская», «Малиновая гряда», проведению экспертизы разработанных деклараций в экспертном центре, сопровождению регистрации деклараций безопасности ГТС и получении разрешения на эксплуатацию ГТС в органах Ростехнадзора РФ и выполнение работ по разработке правил эксплуатации, инструкций и проектов мониторинга ГТС водопроводных станций «Слудинская», «Ново-Сормовская», «Малиновая гряда» и согласованию их в органах Волжско-окского Управления РостехнадзораНижний Новгород

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.01.202119.01.2021 17:0019.01.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009837981Подведение итогов не позднее Выполнение работ по разработке деклараций безопасности гидротехнических сооружений водопроводных станций «Слудинская», «Ново-Сормовская», «Малиновая гряда», проведению экспертизы разработанных деклараций в экспертном центре, сопровождению регистрации деклараций безопасности ГТС и получении разрешения на эксплуатацию ГТС в органах Ростехнадзора РФ и выполнение работ по разработке правил эксплуатации, инструкций и проектов мониторинга ГТС водопроводных станций «Слудинская», «Ново-Сормовская», «Малиновая гряда» и согласованию их в органах Волжско-окского Управления РостехнадзораНижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по разработке деклараций безопасности гидротехнических сооружений водопроводных станций «Слудинская», «Ново-Сормовская», «Малиновая гряда», проведению экспертизы разработанных деклараций в экспертном центре, сопровождению регистрации деклараций безопасности ГТС и получении разрешения на эксплуатацию ГТС в органах Ростехнадзора РФ и выполнение работ по разработке правил эксплуатации, инструкций и проектов мониторинга ГТС водопроводных станций «Слудинская», «Ново-Сормовская», «Малиновая гряда» и согласованию их в органах Волжско-окского Управления Ростехнадзора

    Начальная цена

    5 370 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 у.е., в соответствии с Техническим заданием (раздел 6 документации).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    - в/ст «Малиновая гряда» (г. Н. Новгород, пр. Гагарина, д. 121); - в/ст «Слудинская» (г. Н. Новгород, пр. Гагарина, д. 31); - в/ст «Ново-Сормовская» (г. Н. Новгород, ул. Кима, д. 77Г).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Расчеты производятся путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных работ и предоставления Подрядчиком счета и счета-фактуры. В случае, если участник относится к субъектам МСП: Расчеты производятся путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 15 рабочих дней с даты подписания Сторонами акта выполненных работ и предоставления Подрядчиком счета и счета-фактуры.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    603086, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А,

    603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А

    Классификатор ОКПД2

    71.12.16.000

    Услуги по инженерно-техническому проектированию производственных процессов и производств

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12.64

    Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/830880/name/6007c6cce934b2.19639460

    20.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов"

    Кол-во: 1.00000

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