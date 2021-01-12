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Номер извещения
32009837981
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по разработке деклараций безопасности, правил эксплуатации, инструкций и проектов мониторинга гидротехнических сооружений водопроводных станций «Слудинская», «Ново-Сормовская», «Малиновая гряда», проведению экспертизы разработанных деклараций в экспертном центре, сопровождению регистрации деклараций безопасности ГТС и получении разрешения на эксплуатацию ГТС в органах Ростехнадзора РФ.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Дата публикации
23.12.2020 14:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603086, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А,
Почтовый адрес
603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А
Контактный телефон
+7 831 246-99-43 доб. 1181
Факс
--
Адрес электронной почты
avinokurova@vodokanal-nn.ru
Ф.И.О. контактного лица
Винокурова Анна Вячеславовна
Место рассмотрения предложений
Нижний Новгород
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Выполнение работ по разработке деклараций безопасности гидротехнических сооружений водопроводных станций «Слудинская», «Ново-Сормовская», «Малиновая гряда», проведению экспертизы разработанных деклараций в экспертном центре, сопровождению регистрации деклараций безопасности ГТС и получении разрешения на эксплуатацию ГТС в органах Ростехнадзора РФ и выполнение работ по разработке правил эксплуатации, инструкций и проектов мониторинга ГТС водопроводных станций «Слудинская», «Ново-Сормовская», «Малиновая гряда» и согласованию их в органах Волжско-окского Управления Ростехнадзора
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.01.2021 10:00 GMT +312.01.2021 10:0012.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009837981Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по разработке деклараций безопасности гидротехнических сооружений водопроводных станций «Слудинская», «Ново-Сормовская», «Малиновая гряда», проведению экспертизы разработанных деклараций в экспертном центре, сопровождению регистрации деклараций безопасности ГТС и получении разрешения на эксплуатацию ГТС в органах Ростехнадзора РФ и выполнение работ по разработке правил эксплуатации, инструкций и проектов мониторинга ГТС водопроводных станций «Слудинская», «Ново-Сормовская», «Малиновая гряда» и согласованию их в органах Волжско-окского Управления РостехнадзораНижний Новгород
Дата и время вскрытия заявок
12.01.2021 10:00GMT +312.01.2021 10:0012.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009837981Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по разработке деклараций безопасности гидротехнических сооружений водопроводных станций «Слудинская», «Ново-Сормовская», «Малиновая гряда», проведению экспертизы разработанных деклараций в экспертном центре, сопровождению регистрации деклараций безопасности ГТС и получении разрешения на эксплуатацию ГТС в органах Ростехнадзора РФ и выполнение работ по разработке правил эксплуатации, инструкций и проектов мониторинга ГТС водопроводных станций «Слудинская», «Ново-Сормовская», «Малиновая гряда» и согласованию их в органах Волжско-окского Управления РостехнадзораНижний Новгород
Дата окончания срока рассмотрения заявок
15.01.202115.01.2021 17:0015.01.2021 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009837981Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение работ по разработке деклараций безопасности гидротехнических сооружений водопроводных станций «Слудинская», «Ново-Сормовская», «Малиновая гряда», проведению экспертизы разработанных деклараций в экспертном центре, сопровождению регистрации деклараций безопасности ГТС и получении разрешения на эксплуатацию ГТС в органах Ростехнадзора РФ и выполнение работ по разработке правил эксплуатации, инструкций и проектов мониторинга ГТС водопроводных станций «Слудинская», «Ново-Сормовская», «Малиновая гряда» и согласованию их в органах Волжско-окского Управления РостехнадзораНижний Новгород
Подведение итогов не позднее
19.01.2021 17:0019.01.2021 17:0019.01.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009837981Подведение итогов не позднее Выполнение работ по разработке деклараций безопасности гидротехнических сооружений водопроводных станций «Слудинская», «Ново-Сормовская», «Малиновая гряда», проведению экспертизы разработанных деклараций в экспертном центре, сопровождению регистрации деклараций безопасности ГТС и получении разрешения на эксплуатацию ГТС в органах Ростехнадзора РФ и выполнение работ по разработке правил эксплуатации, инструкций и проектов мониторинга ГТС водопроводных станций «Слудинская», «Ново-Сормовская», «Малиновая гряда» и согласованию их в органах Волжско-окского Управления РостехнадзораНижний Новгород
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
19.01.202119.01.2021 17:0019.01.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009837981Подведение итогов не позднее Выполнение работ по разработке деклараций безопасности гидротехнических сооружений водопроводных станций «Слудинская», «Ново-Сормовская», «Малиновая гряда», проведению экспертизы разработанных деклараций в экспертном центре, сопровождению регистрации деклараций безопасности ГТС и получении разрешения на эксплуатацию ГТС в органах Ростехнадзора РФ и выполнение работ по разработке правил эксплуатации, инструкций и проектов мониторинга ГТС водопроводных станций «Слудинская», «Ново-Сормовская», «Малиновая гряда» и согласованию их в органах Волжско-окского Управления РостехнадзораНижний Новгород
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по разработке деклараций безопасности гидротехнических сооружений водопроводных станций «Слудинская», «Ново-Сормовская», «Малиновая гряда», проведению экспертизы разработанных деклараций в экспертном центре, сопровождению регистрации деклараций безопасности ГТС и получении разрешения на эксплуатацию ГТС в органах Ростехнадзора РФ и выполнение работ по разработке правил эксплуатации, инструкций и проектов мониторинга ГТС водопроводных станций «Слудинская», «Ново-Сормовская», «Малиновая гряда» и согласованию их в органах Волжско-окского Управления Ростехнадзора
Начальная цена
5 370 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 у.е., в соответствии с Техническим заданием (раздел 6 документации).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
- в/ст «Малиновая гряда» (г. Н. Новгород, пр. Гагарина, д. 121); - в/ст «Слудинская» (г. Н. Новгород, пр. Гагарина, д. 31); - в/ст «Ново-Сормовская» (г. Н. Новгород, ул. Кима, д. 77Г).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
603086, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А,
603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А
71.12.16.000
71.12.64
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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