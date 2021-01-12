Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Расчеты производятся путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных работ и предоставления Подрядчиком счета и счета-фактуры. В случае, если участник относится к субъектам МСП: Расчеты производятся путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 15 рабочих дней с даты подписания Сторонами акта выполненных работ и предоставления Подрядчиком счета и счета-фактуры.