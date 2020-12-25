Предмет договора

Застройщик обязуется в предусмотренный Договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями многофункционального назначения по адресу: г. Пермь, Индустриальный район, ул. Дениса Давыдова, 11 (далее – «Жилой дом») и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию Жилого дома передать соответствующее Помещение Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную дополнительным соглашением цену и принять Помещение от Застройщика при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию Жилого дома.