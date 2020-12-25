www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование процедуры
Продажа нежилых помещений (44,08 кв.м/40 шт.), кладовых (12,22 кв.м/2 шт.) в строящемся многоквартирном жилом доме по адресу г.Пермь, ул. Д.Давыдова, 11.
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г.Пермь, ул. Д.Давыдова, 11
Номер извещения
ГП060135
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВА ДЕВЕЛОПМЕНТ
Предмет договора
Застройщик обязуется в предусмотренный Договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями многофункционального назначения по адресу: г. Пермь, Индустриальный район, ул. Дениса Давыдова, 11 (далее – «Жилой дом») и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию Жилого дома передать соответствующее Помещение Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную дополнительным соглашением цену и принять Помещение от Застройщика при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию Жилого дома.
Начальная цена
3423300.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
23-12-2020 15:21 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
25.12.2020 16:50
Дата и время проведения
25.12.2020 17:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
Кладовая № 42, площадью 4,79 кв.м Кладовая № 44, площадью 7,43 кв.м Помещения для хранения только колясок, санок и велосипедов жильцов (40 шт, площадью 44,08 кв.м)
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВА ДЕВЕЛОПМЕНТ
Юридический адрес
614000, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Николая Островского, 49, офис 101
Контактный телефон
+7 902 796-89-01
Адрес электронной почты
law@nova-perm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Карпенко Дария Не
Место рассмотрения предложений
Пермь
Контактное лицо продавца/инициатора
Карпенко Дария
Адрес эл. почты продавца/инициатора
law@nova-perm.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 902 796-89-01
Адрес местонахождения продавца/инициатора
614000, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Николая Островского, 49, офис 101
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Победителем признается лицо, предложившее максимальную цену
Требования, предъявляемые к Участнику
физические или юридические лица
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.