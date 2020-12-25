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    Главная / Торги / Продажа нежилых помещений (44,08 кв.м/40 шт.), кладовых (12,22 кв.м/2 шт.) в строящемся многоквартирном жилом доме по адресу г.Пермь, ул. Д.Давыдова, 11.

    Продажа нежилых помещений (44,08 кв.м/40 шт.), кладовых (12,22 кв.м/2 шт.) в строящемся многоквартирном жилом доме по адресу г.Пермь, ул. Д.Давыдова, 11.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 16:3025.12.2020 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060135Дата и время окончания срока приема заявок Застройщик обязуется в предусмотренный Договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями многофункционального назначения по адресу: г. Пермь, Индустриальный район, ул. Дениса Давыдова, 11 (далее – «Жилой дом») и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию Жилого дома передать соответствующее Помещение Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную дополнительным соглашением цену и принять Помещение от Застройщика при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию Жилого дома.ПермьПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Продажа нежилых помещений (44,08 кв.м/40 шт.), кладовых (12,22 кв.м/2 шт.) в строящемся многоквартирном жилом доме по адресу г.Пермь, ул. Д.Давыдова, 11.

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г.Пермь, ул. Д.Давыдова, 11

    Номер извещения

    ГП060135

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВА ДЕВЕЛОПМЕНТ

    Предмет договора

    Застройщик обязуется в предусмотренный Договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями многофункционального назначения по адресу: г. Пермь, Индустриальный район, ул. Дениса Давыдова, 11 (далее – «Жилой дом») и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию Жилого дома передать соответствующее Помещение Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную дополнительным соглашением цену и принять Помещение от Застройщика при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию Жилого дома.

    Начальная цена

    3423300.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    23-12-2020 15:21 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    25.12.2020 16:50

    Дата и время проведения

    25.12.2020 17:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Разрешение_на_строительство_от_16.12.2020.pdf

    ГП060135_second_parts_protocol.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    недвижимость

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Кладовая № 42, площадью 4,79 кв.м Кладовая № 44, площадью 7,43 кв.м Помещения для хранения только колясок, санок и велосипедов жильцов (40 шт, площадью 44,08 кв.м)

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВА ДЕВЕЛОПМЕНТ

    Юридический адрес

    614000, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Николая Островского, 49, офис 101

    Контактный телефон

    +7 902 796-89-01

    Адрес электронной почты

    law@nova-perm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Карпенко Дария Не

    Место рассмотрения предложений

    Пермь

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Карпенко Дария

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    law@nova-perm.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 902 796-89-01

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    614000, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Николая Островского, 49, офис 101

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Победителем признается лицо, предложившее максимальную цену

    Требования, предъявляемые к Участнику

    физические или юридические лица

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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