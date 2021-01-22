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    Главная / Торги / Поставка лекарственных средств, медтоваров, ортопедии

    Поставка лекарственных средств, медтоваров, ортопедии

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.01.2021 16:0022.01.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009838758Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лекарственных средств, медтоваров, ортопедииг. Москва, ул. 1-я Рейсовая ул., д. 12 Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009838758

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка лекарственных средств, медтоваров, ортопедии

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок (конкурентный)

    Дата публикации

    23.12.2020 16:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ПЗК_итоги.7z

    ЗД_Лекарства.docx

    лист.pdf

    Продление_Запрос_цен_Лекарства.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"
    Все закупки и тендеры АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"

    Юридический адрес

    119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,

    Почтовый адрес

    г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12

    Контактный телефон

    +7 495 436-21-31

    Факс

    Адрес электронной почты

    Natalya.Sukhomlinova@vnukovo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сухомлинова Наталья Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. 1-я Рейсовая ул., д. 12

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка лекарственных средств, медтоваров, ортопедии

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.02.202110.02.2021 17:0010.02.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009838758Подведение итогов не позднее Поставка лекарственных средств, медтоваров, ортопедииг. Москва, ул. 1-я Рейсовая ул., д. 12

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка лекарственных средств, медтоваров, ортопедии

    Начальная цена

    3 011 564,30

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соотв. с ЗД

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Москва, ул. 2-я Рейсовая, д. 6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соотв. с ЗД

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"
    Все закупки и тендеры АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"

    Адрес местонахождения

    119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,

    г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12

    Классификатор ОКПД2

    21.20.2

    Препараты лекарственные прочие и материалы, применяемые в медицинских целях

    Классификатор ОКВЭД2

    21.20

    Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/842155/name/601abd4b7ccf54.97088024

    03.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"

    Кол-во: 6930.00000

    "Позиция 2"

    "Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"

    Кол-во: 3960.00000

    "Позиция 3"

    "Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"

    Кол-во: 4030.00000

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