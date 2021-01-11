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    Главная / Торги / Поставка устройства гидравлического для размотки барабанов

    Поставка устройства гидравлического для размотки барабанов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.01.2021 07:0011.01.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009837724Дата и время окончания срока приема заявок Устройство для размотки и транспортировки барабанов с кабелемЕкатеринбург, ул. Мамина- Сибиряка, д. 145Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009837724

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка устройства гидравлического для размотки барабанов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    23.12.2020 14:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_о_закупке.docx

    Приложение___1_к_Извещению_о_закупке__проект_договора_.docx

    Приложение___2_к_Извещению_о_закупке__тех_задание_.docx

    Протокол_об_итогах_закупки.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АВТОМАТИКИ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Н.А. СЕМИХАТОВА
    Все закупки и тендеры АО НПО АВТОМАТИКИ

    Юридический адрес

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, СТРОЕНИЕ 145,

    Почтовый адрес

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, 145

    Контактный телефон

    +7 343 212-57-62

    Факс

    +7 343 350-53-01

    Адрес электронной почты

    788@npoa.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шангареева Инна Григорьевна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург, ул. Мамина- Сибиряка, д. 145

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Устройство для размотки и транспортировки барабанов с кабелем

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.01.2021 07:00 GMT +311.01.2021 07:0011.01.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009837724Дата и время окончания срока приема заявок Устройство для размотки и транспортировки барабанов с кабелемЕкатеринбург, ул. Мамина- Сибиряка, д. 145

    Дата и время вскрытия заявок

    11.01.2021 07:0011.01.2021 07:0011.01.2021 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009837724Дата и время вскрытия заявок Устройство для размотки и транспортировки барабанов с кабелемЕкатеринбург, ул. Мамина- Сибиряка, д. 145

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.01.202111.01.2021 11:0011.01.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009837724Подведение итогов не позднее Устройство для размотки и транспортировки барабанов с кабелемЕкатеринбург, ул. Мамина- Сибиряка, д. 145

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Устройство для размотки и транспортировки барабанов с кабелем

    Начальная цена

    431 717,47

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 штука

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Екатеринбург, ул. Начдива Васильева, д. 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НПО АВТОМАТИКИ
    Все закупки и тендеры АО НПО АВТОМАТИКИ

    Адрес местонахождения

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, СТРОЕНИЕ 145,

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, 145

    Классификатор ОКПД2

    28.22.18.269

    Машины подъемные для механизации складов прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    28.22

    Производство подъемно-транспортного оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/825327/name/5ffd2962ef0f76.39434476

    12.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство подъемно-транспортного оборудования"

    Кол-во: 1.00000

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