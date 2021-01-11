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Наименование процедуры
аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: Сахалинская область, Невельский р-н, г. Невельск, ул. Береговая, д. 76
Категория
Публичное предложение
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Сахалинская область, Невельский р-н, г. Невельск, ул. Береговая, д. 76
Номер извещения
ГП060121
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ
Предмет договора
Нежилое помещение (тир), общей площадью 390,1 кв. м, кадастровый номер: 65:07:0000021:234, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 06.12.2005 сделана запись регистрации № 65-01/05/2/2005-356; Здание (Нежилое здание, Административное), назначение: нежилое, 3-этажное, общей площадью 881,1 кв. м, кадастровый № 65:07:0000021:75, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 27.06.2012 сделана запись регистрации № 65-65-03/006/2012-226; Здание (Нежилое здание, Гараж), назначение: нежилое, общей площадью 188,1 кв. м, кадастровый № 65:07:0000021:79, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 27.06.2012 сделана запись регистрации № 65-65-03/006/2012-225; Нежилое помещение, Лечебное (ветеринарное), назначение: нежилое, общей площадью 65,6 кв. м, кадастровый № 65:07:0000021:235, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 27.06.2012 сделана запись регистрации № 65-65-03/006/2012-227
Начальная цена
5500000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
23-12-2020 14:14 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
12.01.2021 18:00
Дата и время проведения
13.01.2021 14:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
Согласно документации о проведении аукциона
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ
Юридический адрес
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
Контактный телефон
+7 495 730-22-66 доб. 356
Адрес электронной почты
dio@dosaaf.ru
Ф.И.О. контактного лица
Луговкин Максим Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Луговкин Максим Евгеньевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
DIO@dosaaf.ru; m.lugovkin@dosaaf.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 730-22-66 доб. 3569153851677
Адрес местонахождения продавца/инициатора
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Согласно документации о проведении аукциона
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласно документации о проведении аукциона
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Да
Официальный сайт, на котором размещена документация
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