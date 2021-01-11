Предмет договора

Нежилое помещение (тир), общей площадью 390,1 кв. м, кадастровый номер: 65:07:0000021:234, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 06.12.2005 сделана запись регистрации № 65-01/05/2/2005-356; Здание (Нежилое здание, Административное), назначение: нежилое, 3-этажное, общей площадью 881,1 кв. м, кадастровый № 65:07:0000021:75, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 27.06.2012 сделана запись регистрации № 65-65-03/006/2012-226; Здание (Нежилое здание, Гараж), назначение: нежилое, общей площадью 188,1 кв. м, кадастровый № 65:07:0000021:79, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 27.06.2012 сделана запись регистрации № 65-65-03/006/2012-225; Нежилое помещение, Лечебное (ветеринарное), назначение: нежилое, общей площадью 65,6 кв. м, кадастровый № 65:07:0000021:235, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 27.06.2012 сделана запись регистрации № 65-65-03/006/2012-227