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    Главная / Торги / 274/23.12.20/ППЖТ/КО/Э Поставка железнодорожных светофоров

    274/23.12.20/ППЖТ/КО/Э Поставка железнодорожных светофоров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.01.2021 15:3012.01.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060117Дата и время окончания срока приема заявок Поставка железнодорожных светофоров СалаватПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060117

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    274/23.12.20/ППЖТ/КО/Э

    Наименование закупки

    274/23.12.20/ППЖТ/КО/Э Поставка железнодорожных светофоров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор*

    Дата публикации

    23.12.2020 14:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол____Вн_074_01_435__от_26.01.2021.pdf

    Документация_о_закупке_КО.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-49-09

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    61ism@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ибрагимова Светлана Марсовна

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка железнодорожных светофоров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.01.2021 15:30 GMT +312.01.2021 15:3012.01.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060117Дата и время окончания срока приема заявок Поставка железнодорожных светофоров Салават

    Дата и время вскрытия заявок

    13.01.2021 07:0013.01.2021 07:0013.01.2021 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060117Дата и время вскрытия заявок Поставка железнодорожных светофоров Салават

    Подведение итогов не позднее

    24.02.2021 12:0024.02.2021 12:0024.02.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060117Подведение итогов не позднее Поставка железнодорожных светофоров Салават

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    24.02.202124.02.2021 12:0024.02.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060117Подведение итогов не позднее Поставка железнодорожных светофоров Салават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка железнодорожных светофоров

    Начальная цена

    164 584,34

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно условий проекта договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условий проекта договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условий проекта договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    27.40.15.110

    Лампы газоразрядные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/836224/name/601138c1bf5516.62351252

    27.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка железнодорожных светофоров"

    Кол-во:

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