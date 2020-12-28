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    Главная / Торги / Подшипник 216 - 14шт

    Подшипник 216 - 14шт

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 07:0028.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060116Дата и время окончания срока приема заявок Подшипник 216 - 14штСвердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060116

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Подшипник 216 - 14шт

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    23.12.2020 14:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры КУМЗ

    Юридический адрес

    623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,

    Почтовый адрес

    623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Контактный телефон

    +7 3439 39-52-27

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    IvoninaIY@kumw.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ивонина Ирина Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Подшипник 216 - 14шт

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.12.2020 07:00 GMT +328.12.2020 07:0028.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060116Дата и время окончания срока приема заявок Подшипник 216 - 14штСвердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Дата и время вскрытия заявок

    28.12.2020 07:0028.12.2020 07:0028.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060116Дата и время вскрытия заявок Подшипник 216 - 14штСвердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Подведение итогов не позднее

    28.12.2020 07:3028.12.2020 07:3028.12.2020 07:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060116Подведение итогов не позднее Подшипник 216 - 14штСвердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.12.202028.12.2020 07:3028.12.2020 07:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060116Подведение итогов не позднее Подшипник 216 - 14штСвердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Подшипник 216 - 14шт

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В пределах Свердловской, Челябинской областей-самовывоз, остальное транспортными компаниями за счет поставщика по адресу Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1. Оплата за поставленный товар производится в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента поставки (иные условия подлежат обсуждению); 2. Обращаем Ваше внимание на то, что настоящий запрос не является извещением о проведении конкурса (публичного конкурса) или публичной офертой и не регулируется ст.447-449 ч. 1 ГК РФ, ст.1057-1061 ч.2 ГК РФ. Таким образом, указанная процедура не накладывает на Организатора соответствующего объема гражданско-правовых обязательств и оставляет за ним право отказаться от всех полученных Предложений по любой причине или прекратить процедуру отбора в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КУМЗ
    Все закупки и тендеры КУМЗ

    Адрес местонахождения

    623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,

    623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Классификатор ОКПД2

    28.15.10

    Подшипники шариковые или роликовые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Подшипник 216"

    Кол-во: 14

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