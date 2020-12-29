Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Покупатель производит оплату Товара путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения Товара и подписания Сторонами товарной накладной. Поставка Товара должна быть произведена в течение 15 календарных дней с момента отправки Поставщику заявки.