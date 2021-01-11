Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Количество (объем) фактически поставленного Поставщиком товара по заявкам Клиента определяется в течение срока действия договора в пределах максимальной цены договора, потребностью Клиента и ценой на товар, действующей на момент выборки у Поставщика, с учетом предложенной скидки в %. (Ориентировочный объем требуемого к поставке товара составляет 187 257,31 литр.).