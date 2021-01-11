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    Главная / Торги / Поставка топлива дизельного для АО "Рязаньгоргаз"

    Поставка топлива дизельного для АО "Рязаньгоргаз"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.01.2021 09:5911.01.2021 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009837663Дата и время окончания срока приема заявок Поставка топлива дизельного для АО "Рязаньгоргаз"390005, Российская Федерация, г. Рязань, ул. Семашко, дом 18Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009837663

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    52-АТС-12/2020

    Наименование закупки

    Поставка топлива дизельного для АО "Рязаньгоргаз"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    23.12.2020 14:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение.doc

    Техническое_задание.docx

    Проект_договора.doc

    Документация.docx

    Приложение_к_Форме_1___ТП.docx

    Приложение_к_Форме_1___ЦП.docx

    Приложение_3___Методика_анализа_и_оценки_заявок.docx

    ИТОГОВЫЙ_ПРОТОКОЛ.pdf

    ИТОГОВЫЙ_ПРОТОКОЛ..docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РЯЗАНЬГОРГАЗ
    Все закупки и тендеры АО РЯЗАНЬГОРГАЗ

    Юридический адрес

    390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 18

    Почтовый адрес

    390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 18

    Контактный телефон

    +7 4912 93-73-76

    Факс

    +7 4912 93-73-33

    Адрес электронной почты

    evg@gorgaz.ryazan.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гамазкова Елена Валериевна

    Место рассмотрения предложений

    390005, Российская Федерация, г. Рязань, ул. Семашко, дом 18

    Закупки и тендеры Рязанская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка топлива дизельного для АО "Рязаньгоргаз"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.01.202113.01.2021 23:5913.01.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009837663Подведение итогов не позднее Поставка топлива дизельного для АО "Рязаньгоргаз"390005, Российская Федерация, г. Рязань, ул. Семашко, дом 18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка топлива дизельного для АО "Рязаньгоргаз"

    Начальная цена

    8 932 173,68

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Количество (объем) фактически поставленного Поставщиком товара по заявкам Клиента определяется в течение срока действия договора в пределах максимальной цены договора, потребностью Клиента и ценой на товар, действующей на момент выборки у Поставщика, с учетом предложенной скидки в %. (Ориентировочный объем требуемого к поставке товара составляет 187 257,31 литр.).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Российская Федерация, в соответствии с п. 5 Технического задания Технической части Документации (Приложение № 2)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора (Приложение № 1 к Документации), в том числе согласно п. 4 проекта договора (Приложение№ 1 к Документации)
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РЯЗАНЬГОРГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РЯЗАНЬГОРГАЗ
    Все закупки и тендеры АО РЯЗАНЬГОРГАЗ

    Адрес местонахождения

    390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 18

    Классификатор ОКПД2

    19.20.21.300

    Топливо дизельное

    Классификатор ОКВЭД2

    19.20

    Производство нефтепродуктов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/826259/name/5ffe99bf77afe0.44925777

    13.01.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/826260/name/5ffe99c3584252.41033376

    13.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Указан ориентировочный объем требуемого к поставке товара"

    Кол-во: 187257.31000

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