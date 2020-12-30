Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата производится в размере 100 % в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней за фактически выполненный объем Работ и количество примененных материалов, оборудования в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим Договором и приложениями к нему, при наличии следующих документов: - счета-фактуры, оформленного в соответствии со ст.169 НК РФ; - справки о стоимости выполненных работ по форме №КС-3, подписанной Заказчиком и Подрядчиком с приложением акта выполненных работ по форме №КС-2, подписанных уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика; - счета на оплату. Оплата выполненных Работ производится единоразово после подписания итогового акта выполненных Работ (поэтапная оплата не предусмотрена).; 01.02.2021-05.04.2021; Начало работ – не позднее 01.02.2021г. Окончание Работ – не позднее 05.04.2021г., с правом досрочного выполнения Работ.