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    Главная / Торги / Выполнение работ по монтажу и пусконаладке автоматической установки пожаротушения на окрасочно-сушильном участке в корпусе 12

    Выполнение работ по монтажу и пусконаладке автоматической установки пожаротушения на окрасочно-сушильном участке в корпусе 12

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 06:0030.12.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009839608Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по монтажу и пусконаладке автоматической установки пожаротушения на окрасочно-сушильном участке в корпусе 12620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009839608

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    764/64-ЗКЦ

    Наименование закупки

    Выполнение работ по монтажу и пусконаладке автоматической установки пожаротушения на окрасочно-сушильном участке в корпусе 12

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    23.12.2020 18:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект договора

    Другой документ. Расчет НМЦД за ед. ТРУ для размещения на ЭТП

    Извещение__документация_20041.doc

    32009839608_ПР.PDF

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Юридический адрес

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    Почтовый адрес

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Контактный телефон

    +7 343 329-35-69

    Факс

    +7 343 331-17-97

    Адрес электронной почты

    zakupki_345@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бабынина Ирина Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по монтажу и пусконаладке автоматической установки пожаротушения на окрасочно-сушильном участке в корпусе 12

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.12.2020 06:00 GMT +330.12.2020 06:0030.12.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009839608Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по монтажу и пусконаладке автоматической установки пожаротушения на окрасочно-сушильном участке в корпусе 12620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Дата и время вскрытия заявок

    30.12.2020 06:0030.12.2020 06:0030.12.2020 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009839608Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по монтажу и пусконаладке автоматической установки пожаротушения на окрасочно-сушильном участке в корпусе 12620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.01.202112.01.2021 16:0012.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009839608Подведение итогов не позднее Выполнение работ по монтажу и пусконаладке автоматической установки пожаротушения на окрасочно-сушильном участке в корпусе 12620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по монтажу и пусконаладке автоматической установки пожаротушения на окрасочно-сушильном участке в корпусе 12

    Начальная цена

    2 972 592,70

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 ШТ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата производится в размере 100 % в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней за фактически выполненный объем Работ и количество примененных материалов, оборудования в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим Договором и приложениями к нему, при наличии следующих документов: - счета-фактуры, оформленного в соответствии со ст.169 НК РФ; - справки о стоимости выполненных работ по форме №КС-3, подписанной Заказчиком и Подрядчиком с приложением акта выполненных работ по форме №КС-2, подписанных уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика; - счета на оплату. Оплата выполненных Работ производится единоразово после подписания итогового акта выполненных Работ (поэтапная оплата не предусмотрена).; 01.02.2021-05.04.2021; Начало работ – не позднее 01.02.2021г. Окончание Работ – не позднее 05.04.2021г., с правом досрочного выполнения Работ.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МЗИК
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Адрес местонахождения

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Классификатор ОКПД2

    43.21.10.290

    Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    43.21

    Производство электромонтажных работ

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/826920/name/5fffb59ce73d47.22339179

    14.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по монтажу и пусконаладке автоматической установки пожаротушения на окрасочно-сушильном участке в корпусе 12"

    Кол-во: 1

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