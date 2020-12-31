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    Главная / Торги / ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТАВКУ СУГ (СЖИЖЕННЫЙ УГЛЕВОДОРОДНЫЙ ГАЗ) ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ АВТОТРАНСПОРТА ДЛЯ НУЖД АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАЛУГА " РЕЕСТРОВЫЙ НОМЕР 197/2020

    ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТАВКУ СУГ (СЖИЖЕННЫЙ УГЛЕВОДОРОДНЫЙ ГАЗ) ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ АВТОТРАНСПОРТА ДЛЯ НУЖД АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАЛУГА " РЕЕСТРОВЫЙ НОМЕР 197/2020

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.12.2020 12:0031.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060113Дата и время окончания срока приема заявок Поставка СУГ (сжиженный углеводородный газ) для двигателей внутреннего сгорания автотранспорта КалугаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060113

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    197/2020

    Наименование закупки

    ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТАВКУ СУГ (СЖИЖЕННЫЙ УГЛЕВОДОРОДНЫЙ ГАЗ) ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ АВТОТРАНСПОРТА ДЛЯ НУЖД АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАЛУГА " РЕЕСТРОВЫЙ НОМЕР 197/2020

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    23.12.2020 13:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_КО_197_2020.doc

    Документация_197_2020.docx

    Проект_договора_КО_197_2020.doc

    Техническое_задание__КО_197_2020.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАЛУГА
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАЛУГА

    Юридический адрес

    248018, ОБЛ КАЛУЖСКАЯ, Г КАЛУГА, ПЕР БАРРИКАД, 4,

    Почтовый адрес

    248018, г. Калуга, пер. Баррикад, д. 4

    Контактный телефон

    +7 4842 50-83-53

    Факс

    +7 4842 55-06-07

    Адрес электронной почты

    grtender@kalugaoblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Белобровская Татьяна Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Калуга

    Закупки и тендеры Калужская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка СУГ (сжиженный углеводородный газ) для двигателей внутреннего сгорания автотранспорта

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    11.01.202111.01.2021 15:0011.01.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060113Подведение итогов не позднее Поставка СУГ (сжиженный углеводородный газ) для двигателей внутреннего сгорания автотранспорта Калуга

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка СУГ (сжиженный углеводородный газ) для двигателей внутреннего сгорания автотранспорта

    Начальная цена

    295 791,14

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАЛУГА
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАЛУГА

    Адрес местонахождения

    248018, ОБЛ КАЛУЖСКАЯ, Г КАЛУГА, ПЕР БАРРИКАД, 4,

    248018, г. Калуга, пер. Баррикад, д. 4

    Классификатор ОКПД2

    19.20.2

    Топливо жидкое и газообразное; масла смазочные

    Классификатор ОКВЭД2

    19.20

    Производство нефтепродуктов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство нефтепродуктов"

    Кол-во: 12589.00000

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