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Номер извещения
ГП060109
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурентный отбор на оказание услуги 10702 «Ревизия и диагностика, продление сроков безопасной эксплуатации трубопроводов» по обследованию действующих коммуникаций в местах пересечений с вновь строящимися трубопроводами и объектами электроснабжения Ен-Яхинского, Западно-Тарскосалинского, Песцового и Уренгойского месторождений ООО «Газпромнефть-Заполярье» в 2021-2022гг
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
23.12.2020 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625048, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.8 "Б", каб.1109
Почтовый адрес
625048, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.8 "Б", каб.1109
Контактный телефон
+7 3452 53-90-27 доб. 77244
Адрес электронной почты
gpnz-pppz@tmn.gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рахимьянов Марат Салаватович
Место рассмотрения заявок
Тюмень
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Ревизия и диагностика, продление сроков безопасной эксплуатации трубопроводов. Обследование действующих коммуникаций в местах пер
Дата и время окончания срока приема заявок
15.01.2021 13:00 GMT +315.01.2021 13:0015.01.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060109Дата и время окончания срока приема заявок Ревизия и диагностика, продление сроков безопасной эксплуатации трубопроводов. Обследование действующих коммуникаций в местах перТюмень
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Ревизия и диагностика, продление сроков безопасной эксплуатации трубопроводов. Обследование действующих коммуникаций в местах пер
Официальный сайт, на котором размещена документация
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