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    Главная / Торги / Открытый конкурентный отбор на оказание услуги 10702 «Ревизия и диагностика, продление сроков безопасной эксплуатации трубопроводов» по обследованию действующих коммуникаций в местах пересечений с вновь строящимися трубопроводами и объектами электроснабжения Ен-Яхинского, Западно-Тарскосалинского, Песцового и Уренгойского месторождений ООО «Газпромнефть-Заполярье» в 2021-2022гг

    Открытый конкурентный отбор на оказание услуги 10702 «Ревизия и диагностика, продление сроков безопасной эксплуатации трубопроводов» по обследованию действующих коммуникаций в местах пересечений с вновь строящимися трубопроводами и объектами электроснабжения Ен-Яхинского, Западно-Тарскосалинского, Песцового и Уренгойского месторождений ООО «Газпромнефть-Заполярье» в 2021-2022гг

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.01.2021 13:0015.01.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060109Дата и время окончания срока приема заявок Ревизия и диагностика, продление сроков безопасной эксплуатации трубопроводов. Обследование действующих коммуникаций в местах перТюменьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    ГП060109

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0054632-370-2020

    Наименование закупки

    Открытый конкурентный отбор на оказание услуги 10702 «Ревизия и диагностика, продление сроков безопасной эксплуатации трубопроводов» по обследованию действующих коммуникаций в местах пересечений с вновь строящимися трубопроводами и объектами электроснабжения Ен-Яхинского, Западно-Тарскосалинского, Песцового и Уренгойского месторождений ООО «Газпромнефть-Заполярье» в 2021-2022гг

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    23.12.2020 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЗАПОЛЯРЬЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЗАПОЛЯРЬЕ

    Юридический адрес

    625048, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.8 "Б", каб.1109

    Почтовый адрес

    625048, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.8 "Б", каб.1109

    Контактный телефон

    +7 3452 53-90-27 доб. 77244

    Адрес электронной почты

    gpnz-pppz@tmn.gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рахимьянов Марат Салаватович

    Место рассмотрения заявок

    Тюмень

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Ревизия и диагностика, продление сроков безопасной эксплуатации трубопроводов. Обследование действующих коммуникаций в местах пер

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.01.2021 13:00 GMT +315.01.2021 13:0015.01.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060109Дата и время окончания срока приема заявок Ревизия и диагностика, продление сроков безопасной эксплуатации трубопроводов. Обследование действующих коммуникаций в местах перТюмень

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Ревизия и диагностика, продление сроков безопасной эксплуатации трубопроводов. Обследование действующих коммуникаций в местах пер

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