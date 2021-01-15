Открытый конкурентный отбор на оказание услуги 10702 «Ревизия и диагностика, продление сроков безопасной эксплуатации трубопроводов» по обследованию действующих коммуникаций в местах пересечений с вновь строящимися трубопроводами и объектами электроснабжения Ен-Яхинского, Западно-Тарскосалинского, Песцового и Уренгойского месторождений ООО «Газпромнефть-Заполярье» в 2021-2022гг

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть" Номер извещения ГП060109 Уникальный номер закупки Номер закупки 01-0054632-370-2020 Наименование закупки Открытый конкурентный отбор на оказание услуги 10702 «Ревизия и диагностика, продление сроков безопасной эксплуатации трубопроводов» по обследованию действующих коммуникаций в местах пересечений с вновь строящимися трубопроводами и объектами электроснабжения Ен-Яхинского, Западно-Тарскосалинского, Песцового и Уренгойского месторождений ООО «Газпромнефть-Заполярье» в 2021-2022гг Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЗАПОЛЯРЬЕ

Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЗАПОЛЯРЬЕ Юридический адрес 625048, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.8 "Б", каб.1109 Почтовый адрес 625048, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.8 "Б", каб.1109 Контактный телефон +7 3452 53-90-27 доб. 77244 Адрес электронной почты gpnz-pppz@tmn.gazprom-neft.ru Ф.И.О. контактного лица Рахимьянов Марат Салаватович Место рассмотрения заявок Тюмень Закупки и тендеры Тюменская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru

Список лотов Лот 1 Ревизия и диагностика, продление сроков безопасной эксплуатации трубопроводов. Обследование действующих коммуникаций в местах пер Дата и время окончания срока приема заявок 15.01.2021 13:00 GMT +3 Europe/Moscow Дата и время окончания срока приема заявок ГП060109 Дата и время окончания срока приема заявок Ревизия и диагностика, продление сроков безопасной эксплуатации трубопроводов. Обследование действующих коммуникаций в местах пер Тюмень Текущий статус Архив Предмет договора Ревизия и диагностика, продление сроков безопасной эксплуатации трубопроводов. Обследование действующих коммуникаций в местах пер Официальный сайт, на котором размещена документация Перейти на сайт