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    Главная / Торги / Поставка электротоваров

    Поставка электротоваров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 14:3030.12.2020 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009837480Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электротоваровМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009837480

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка электротоваров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    23.12.2020 14:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_ЗК_для_всех.docx

    Протокол_1_ЗК_РКЗ_электротовары_11_млн_Итоги.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ М.В. ХРУНИЧЕВА"
    Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"

    Юридический адрес

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    Почтовый адрес

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Контактный телефон

    +7 495 223-14-49

    Факс

    +7 499 749-96-13

    Адрес электронной почты

    zakupki-center@khrunichev.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горячева Юлия Валентиновна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка электротоваров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.12.2020 14:30 GMT +330.12.2020 14:3030.12.2020 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009837480Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электротоваровМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    30.12.2020 14:3030.12.2020 14:3030.12.2020 14:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009837480Дата и время вскрытия заявок Поставка электротоваровМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.01.202113.01.2021 11:0013.01.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009837480Подведение итогов не позднее Поставка электротоваровМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электротоваров

    Начальная цена

    11 719 839,91

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    351 595,20 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    351 595,20

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"
    Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"

    Адрес местонахождения

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Классификатор ОКПД2

    27.32.13.111

    Кабели силовые с медной жилой на напряжение до 1 кВ

    Классификатор ОКВЭД2

    27.32

    Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/827105/name/5ffff2710e1bd5.92306646

    14.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 2"

    "Производство электроустановочных изделий"

    Кол-во: 1.00000

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