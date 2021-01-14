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    Главная / Торги / «Изготовление и поставка инструкций по безопасности полетов».

    «Изготовление и поставка инструкций по безопасности полетов».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.01.2021 15:0014.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060127Дата и время окончания срока приема заявок «Изготовление и поставка инструкций по безопасности полетов».СургутПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060127

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    «Изготовление и поставка инструкций по безопасности полетов».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    23.12.2020 14:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР
    Все закупки и тендеры ПАО АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР

    Юридический адрес

    628012, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г ХАНТЫ-МАНСИЙСК, ТЕР АЭРОПОРТ,

    Почтовый адрес

    628422, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. Аэрофлотская, д.51

    Контактный телефон

    +7 3452 28-55-29

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Nadezhda.Zarubina@utair.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зарубина Надежда Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Сургут

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    «Изготовление и поставка инструкций по безопасности полетов».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.01.2021 15:00 GMT +314.01.2021 15:0014.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060127Дата и время окончания срока приема заявок «Изготовление и поставка инструкций по безопасности полетов».Сургут

    Дата и время вскрытия заявок

    14.01.2021 15:0014.01.2021 15:0014.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060127Дата и время вскрытия заявок «Изготовление и поставка инструкций по безопасности полетов».Сургут

    Подведение итогов не позднее

    29.01.2021 16:0029.01.2021 16:0029.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060127Подведение итогов не позднее «Изготовление и поставка инструкций по безопасности полетов».Сургут

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    29.01.202129.01.2021 16:0029.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060127Подведение итогов не позднее «Изготовление и поставка инструкций по безопасности полетов».Сургут

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    «Изготовление и поставка инструкций по безопасности полетов».

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР
    Все закупки и тендеры ПАО АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР

    Адрес местонахождения

    628012, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г ХАНТЫ-МАНСИЙСК, ТЕР АЭРОПОРТ,

    628422, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. Аэрофлотская, д.51

    Классификатор ОКПД2

    18.1

    Услуги полиграфические и услуги, связанные с печатанием

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Уведомление

    23.12.2020

    Техническое задание

    23.12.2020

    Анкета контрагента

    23.12.2020

    Декларация участника закупки

    23.12.2020

    Образец

    23.12.2020

    Образец

    23.12.2020

    Образец

    23.12.2020

    Образец

    23.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "«Изготовление и поставка инструкций по безопасности полетов»."

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    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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