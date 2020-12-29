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Номер извещения
32009837358
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка муки пшеничной высший сорт хлебопекарная
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
23.12.2020 13:50
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
624285, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, ПГТ РЕФТИНСКИЙ,
Почтовый адрес
624285, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г АСБЕСТ, РАБОЧИЙ ПО РЕФТИНСКИЙ,
Контактный телефон
+7 34365 3-72-58
Факс
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Адрес электронной почты
tender5@reftp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Анашкина Олеся Николаевна
Место рассмотрения предложений
624285, Свердловская обл., п. Рефтинский, Открытое акционерное общество «Птицефабрика «Рефтинская». Кабинет 312
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка муки пшеничной высший сорт хлебопекарная
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.12.202029.12.2020 09:3029.12.2020 09:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009837358Подведение итогов не позднее Поставка муки пшеничной высший сорт хлебопекарная624285, Свердловская обл., п. Рефтинский, Открытое акционерное общество «Птицефабрика «Рефтинская». Кабинет 312
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка муки пшеничной высший сорт хлебопекарная
Начальная цена
5 736 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
240 000 кг.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
624285, Свердловская область, п. Рефтинский, ОАО «Птицефабрика «Рефтинская»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПТИЦЕФАБРИКА РЕФТИНСКАЯ
Все закупки и тендеры ПТИЦЕФАБРИКА РЕФТИНСКАЯ
Адрес местонахождения
624285, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, ПГТ РЕФТИНСКИЙ,
624285, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г АСБЕСТ, РАБОЧИЙ ПО РЕФТИНСКИЙ,
10.61.21.113
10.6
Документация лота
Кол-во: 240000.00000
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