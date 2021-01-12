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Номер извещения
32009837262
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ОС ОПО) для нужд акционерного общества «Опытное конструкторское бюро «Факел» (АО «ОКБ «Факел»).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
23.12.2020 13:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
129110, Российская Федерация, Москва, УЛИЦА ВЕРЕЙСКАЯ, 17 помещение 711а
Почтовый адрес
129110, Российская Федерация, Москва, УЛИЦА ВЕРЕЙСКАЯ, 17 помещение 711а
Контактный телефон
+7 499 288-08-43
Факс
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Адрес электронной почты
savenkova@rc-insurance.ru
Ф.И.О. контактного лица
Савенкова Елена Александровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ОС ОПО)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.01.2021 10:00 GMT +312.01.2021 10:0012.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009837262Дата и время окончания срока приема заявок Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ОС ОПО) Москва
Дата и время вскрытия заявок
12.01.2021 10:0012.01.2021 10:0012.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009837262Дата и время вскрытия заявок Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ОС ОПО) Москва
Подведение итогов не позднее
14.01.2021 10:0014.01.2021 10:0014.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009837262Подведение итогов не позднее Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ОС ОПО) Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.01.202114.01.2021 10:0014.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009837262Подведение итогов не позднее Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ОС ОПО) Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ОС ОПО)
Начальная цена
275 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с требованиями к продукции (разд. 9 документации) и проектом договора (разд. 8 документации).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Калининград.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО «ОКБ «Факел»
Все закупки и тендеры АО «ОКБ «Факел»
Адрес местонахождения
236001, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Московский проспект, дом 181
65.12.50.000
65.12.3
Документация лота
Кол-во: 7.00000
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