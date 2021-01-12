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    Главная / Торги / Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ОС ОПО) для нужд акционерного общества «Опытное конструкторское бюро «Факел» (АО «ОКБ «Факел»).

    Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ОС ОПО) для нужд акционерного общества «Опытное конструкторское бюро «Факел» (АО «ОКБ «Факел»).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.01.2021 10:0012.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009837262Дата и время окончания срока приема заявок Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ОС ОПО) МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009837262

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ОС ОПО) для нужд акционерного общества «Опытное конструкторское бюро «Факел» (АО «ОКБ «Факел»).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    23.12.2020 13:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    359.РК.4.2.2020_Приложение___1___Проект_договора__2_.doc

    359.РК.4.2.2020_Приложение___2___Техническое_задание.xlsx

    359.РК.4.2.2020_Факел_ОС_ОПО.docx

    359.РК.4.2.2020_3_от_14.01.2021_Протокол_Факел_ОС_ОПО_ЭТП.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРАХОВОЙ БРОКЕР РК-СТРАХОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры СБ РК-СТРАХОВАНИЕ

    Юридический адрес

    129110, Российская Федерация, Москва, УЛИЦА ВЕРЕЙСКАЯ, 17 помещение 711а

    Почтовый адрес

    129110, Российская Федерация, Москва, УЛИЦА ВЕРЕЙСКАЯ, 17 помещение 711а

    Контактный телефон

    +7 499 288-08-43

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    savenkova@rc-insurance.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Савенкова Елена Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ОС ОПО)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.01.2021 10:00 GMT +312.01.2021 10:0012.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009837262Дата и время окончания срока приема заявок Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ОС ОПО) Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    12.01.2021 10:0012.01.2021 10:0012.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009837262Дата и время вскрытия заявок Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ОС ОПО) Москва

    Подведение итогов не позднее

    14.01.2021 10:0014.01.2021 10:0014.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009837262Подведение итогов не позднее Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ОС ОПО) Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.01.202114.01.2021 10:0014.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009837262Подведение итогов не позднее Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ОС ОПО) Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ОС ОПО)

    Начальная цена

    275 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с требованиями к продукции (разд. 9 документации) и проектом договора (разд. 8 документации).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Калининград.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с требованиями к продукции (разд. 9 документации) и проектом договора (разд. 8 документации).
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «ОКБ «Факел»
    Все закупки и тендеры АО «ОКБ «Факел»

    Адрес местонахождения

    236001, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Московский проспект, дом 181

    Классификатор ОКПД2

    65.12.50.000

    Услуги по страхованию общей ответственности

    Классификатор ОКВЭД2

    65.12.3

    Страхование гражданской ответственности

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/828517/name/600190a5318587.57111696

    15.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Страхование гражданской ответственности"

    Кол-во: 7.00000

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