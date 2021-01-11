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Номер извещения
32009839153
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка табачной продукции
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Редукцион
Дата публикации
23.12.2020 16:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,
Почтовый адрес
191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н
Контактный телефон
+7 812 429-49-24 доб. 234
Факс
+7 812 429-49-24
Адрес электронной почты
r.badaev@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бадаев Равиль Шамильевич
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург, Загородный проспект, д. 35 корп. 3, литер Н
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка табачной продукции
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка табачной продукции
Начальная цена
4 986 794,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
50 200 пач.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Склады Покупателя, расположенные в: г. Санкт-Петербург, Ленинградская область, г. Мурманск, г. Мирный, Архангельская область, Псковская область, Вологодская область, Калининградская обл.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
Адрес местонахождения
191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,
191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н
46.35.10
46.35
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 7172.00000
Кол-во: 7172.00000
Кол-во: 7172.00000
Кол-во: 7172.00000
Кол-во: 7172.00000
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