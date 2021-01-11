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    Главная / Торги / Поставка табачной продукции

    Поставка табачной продукции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.01.2021 12:0011.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009839153Дата и время окончания срока приема заявок Поставка табачной продукции г. Санкт-Петербург, Загородный проспект, д. 35 корп. 3, литер НПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009839153

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    03/2020-РЭФ

    Наименование закупки

    Поставка табачной продукции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Редукцион

    Дата публикации

    23.12.2020 16:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Редукционная_документация_03_2020_РЭФ.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД

    Юридический адрес

    191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,

    Почтовый адрес

    191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н

    Контактный телефон

    +7 812 429-49-24 доб. 234

    Факс

    +7 812 429-49-24

    Адрес электронной почты

    r.badaev@oaovoentorg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бадаев Равиль Шамильевич

    Место рассмотрения предложений

    г. Санкт-Петербург, Загородный проспект, д. 35 корп. 3, литер Н

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка табачной продукции

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.01.202114.01.2021 12:0014.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009839153Подведение итогов не позднее Поставка табачной продукции г. Санкт-Петербург, Загородный проспект, д. 35 корп. 3, литер Н

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка табачной продукции

    Начальная цена

    4 986 794,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    50 200 пач.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Склады Покупателя, расположенные в: г. Санкт-Петербург, Ленинградская область, г. Мурманск, г. Мирный, Архангельская область, Псковская область, Вологодская область, Калининградская обл.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    форма-безналичный расчет, без аванса; порядок оплаты – в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты поставки товара и подписания Сторонами товарной накладной (ТОРГ-12) и/или товарно-транспортной накладной (1-Т), представления заказчику счет-фактуры
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД

    Адрес местонахождения

    191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,

    191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н

    Классификатор ОКПД2

    46.35.10

    Услуги по оптовой торговле табачными изделиями

    Классификатор ОКВЭД2

    46.35

    Торговля оптовая табачными изделиями

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая табачными изделиями"

    Кол-во: 7172.00000

    "Позиция 2"

    "Торговля оптовая табачными изделиями"

    Кол-во: 7172.00000

    "Позиция 3"

    "Торговля оптовая табачными изделиями"

    Кол-во: 7172.00000

    "Позиция 4"

    "Торговля оптовая табачными изделиями"

    Кол-во: 7172.00000

    "Позиция 5"

    "Торговля оптовая табачными изделиями"

    Кол-во: 7172.00000

    "Позиция 6"

    "Торговля оптовая табачными изделиями"

    Кол-во: 7172.00000

    "Позиция 7"

    "Торговля оптовая табачными изделиями"

    Кол-во: 7168.00000

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