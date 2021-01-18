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    Главная / Торги / Открытый конкурентный отбор на право заключения договора на оказание услуг по разработке дизайна и изготовлению корпоративной полиграфической продукции ООО «Газпром нефть шельф» в 2021-2022 гг.

    Открытый конкурентный отбор на право заключения договора на оказание услуг по разработке дизайна и изготовлению корпоративной полиграфической продукции ООО «Газпром нефть шельф» в 2021-2022 гг.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.01.2021 15:0018.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060102Дата и время окончания срока приема заявок ОКО на оказание услуг по разработке дизайна и изготовлению полиграфической продукцииСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    ГП060102

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0007308-344-2020

    Наименование закупки

    Открытый конкурентный отбор на право заключения договора на оказание услуг по разработке дизайна и изготовлению корпоративной полиграфической продукции ООО «Газпром нефть шельф» в 2021-2022 гг.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    23.12.2020 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЬ ШЕЛЬФ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЬ ШЕЛЬФ

    Юридический адрес

    191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр. Невский,, дом 38/4, литер А, часть пом. 2-Н помещение 104

    Почтовый адрес

    191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр. Невский,, дом 38/4, литер А, часть пом. 2-Н помещение 104

    Контактный телефон

    +7 812 403-08-88 доб. 755253

    Адрес электронной почты

    shelf.ooz@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гетова Юлия Юрьевна

    Место рассмотрения заявок

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ОКО на оказание услуг по разработке дизайна и изготовлению полиграфической продукции

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.01.2021 15:00 GMT +318.01.2021 15:0018.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060102Дата и время окончания срока приема заявок ОКО на оказание услуг по разработке дизайна и изготовлению полиграфической продукцииСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    ОКО на оказание услуг по разработке дизайна и изготовлению полиграфической продукции

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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