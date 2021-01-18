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Номер извещения
ГП060102
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурентный отбор на право заключения договора на оказание услуг по разработке дизайна и изготовлению корпоративной полиграфической продукции ООО «Газпром нефть шельф» в 2021-2022 гг.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
23.12.2020 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр. Невский,, дом 38/4, литер А, часть пом. 2-Н помещение 104
Почтовый адрес
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр. Невский,, дом 38/4, литер А, часть пом. 2-Н помещение 104
Контактный телефон
+7 812 403-08-88 доб. 755253
Адрес электронной почты
shelf.ooz@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гетова Юлия Юрьевна
Место рассмотрения заявок
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ОКО на оказание услуг по разработке дизайна и изготовлению полиграфической продукции
Дата и время окончания срока приема заявок
18.01.2021 15:00 GMT +318.01.2021 15:0018.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060102Дата и время окончания срока приема заявок ОКО на оказание услуг по разработке дизайна и изготовлению полиграфической продукцииСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
ОКО на оказание услуг по разработке дизайна и изготовлению полиграфической продукции
Официальный сайт, на котором размещена документация
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