Предварительный открытый квалификационный отбор № КО20-12-24, проводимый в целях выбора поставщиков/ подрядчиков/ исполнителей, обладающих достаточной квалификацией для выполнения работ по приведению процесса управления рисками ИБ в соответствие требованиям Банка России для нужд Банка ГПБ (АО)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП060103 Уникальный номер закупки Номер закупки КО20-12-24 Наименование закупки Предварительный открытый квалификационный отбор № КО20-12-24, проводимый в целях выбора поставщиков/ подрядчиков/ исполнителей, обладающих достаточной квалификацией для выполнения работ по приведению процесса управления рисками ИБ в соответствие требованиям Банка России для нужд Банка ГПБ (АО) Валюта процедуры RUB Способ закупки Квалификационный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры КО20_12_24_.doc

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ГАЗПРОМБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Все закупки и тендеры БАНК ГПБ (АО) Юридический адрес 117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1, Почтовый адрес 117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1 Контактный телефон +7 495 287-61-00 Факс -- Адрес электронной почты zakupki@gazprombank.ru Ф.И.О. контактного лица Медведева Ольга Юрьевна Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru