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Номер извещения
ГП060103
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Предварительный открытый квалификационный отбор № КО20-12-24, проводимый в целях выбора поставщиков/ подрядчиков/ исполнителей, обладающих достаточной квалификацией для выполнения работ по приведению процесса управления рисками ИБ в соответствие требованиям Банка России для нужд Банка ГПБ (АО)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Квалификационный отбор
Дата публикации
23.12.2020 13:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1
Контактный телефон
+7 495 287-61-00
Факс
--
Адрес электронной почты
zakupki@gazprombank.ru
Ф.И.О. контактного лица
Медведева Ольга Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Предварительный открытый квалификационный отбор № КО20-12-24, проводимый в целях выбора поставщиков/ подрядчиков/ исполнителей, обладающих достаточной квалификацией для выполнения работ по приведению процесса управления рисками ИБ в соответствие требованиям Банка России для нужд Банка ГПБ (АО)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060103Подведение итогов не позднее Предварительный открытый квалификационный отбор № КО20-12-24, проводимый в целях выбора поставщиков/ подрядчиков/ исполнителей, обладающих достаточной квалификацией для выполнения работ по приведению процесса управления рисками ИБ в соответствие требованиям Банка России для нужд Банка ГПБ (АО)Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Предварительный открытый квалификационный отбор № КО20-12-24, проводимый в целях выбора поставщиков/ подрядчиков/ исполнителей, обладающих достаточной квалификацией для выполнения работ по приведению процесса управления рисками ИБ в соответствие требованиям Банка России для нужд Банка ГПБ (АО)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Не указано
Разрешение приема иных условий оплаты
Не указано
Разрешение приема иных условий для количества
Не указано
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
БАНК ГПБ (АО)
Все закупки и тендеры БАНК ГПБ (АО)
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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