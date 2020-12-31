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    Главная / Торги / Предварительный квалификационный отбор с целью формирования перечня квалифицированных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для участия в закупочных процедурах на поставку флокулянтов.

    Предварительный квалификационный отбор с целью формирования перечня квалифицированных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для участия в закупочных процедурах на поставку флокулянтов.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.12.2020 10:0031.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009837046Дата и время окончания срока приема заявок Предварительный квалификационный отбор для нужд ООО «Экоин-НОРСИ» с целью формирования перечня квалифицированных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для участия в закупочных процедурах на поставку флокулянтовКстовоПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009837046

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Предварительный квалификационный отбор с целью формирования перечня квалифицированных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для участия в закупочных процедурах на поставку флокулянтов.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Предварительный отбор\Квалификационный отбор

    Дата публикации

    23.12.2020 13:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_ПКО_флокулянт_1.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТОР-НОРСИ
    Все закупки и тендеры ЭКОИН - НОРСИ

    Юридический адрес

    607650, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстово, шоссе Центральное, д.9 к.7

    Почтовый адрес

    607650, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстово, а/я 46, а/я 46

    Контактный телефон

    +7 904 781-08-15

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    shakirovon@ekoin-norsi.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шакиров Олег Нилович

    Место рассмотрения предложений

    Кстово

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Предварительный квалификационный отбор для нужд ООО «Экоин-НОРСИ» с целью формирования перечня квалифицированных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для участия в закупочных процедурах на поставку флокулянтов

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009837046Подведение итогов не позднее Предварительный квалификационный отбор для нужд ООО «Экоин-НОРСИ» с целью формирования перечня квалифицированных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для участия в закупочных процедурах на поставку флокулянтовКстово

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Предварительный квалификационный отбор для нужд ООО «Экоин-НОРСИ» с целью формирования перечня квалифицированных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для участия в закупочных процедурах на поставку флокулянтов

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЭКОИН - НОРСИ
    Все закупки и тендеры ЭКОИН - НОРСИ

    Адрес местонахождения

    607650, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстово, шоссе Центральное, д.9 к.7

    607650, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстово, а/я 46, а/я 46

    Классификатор ОКПД2

    20.13

    Вещества химические неорганические основные прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    20.13

    Производство прочих основных неорганических химических веществ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих основных неорганических химических веществ"

    Кол-во: 63000.00000

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