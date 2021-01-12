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    Главная / Торги / оказание услуг по предрейсовому и послерейсовому медицинскому осмотру водителей транспортных средств для нужд Чесменской газовой службы филиала АО «Газпром газораспределение Челябинск» в г. Южноуральске

    оказание услуг по предрейсовому и послерейсовому медицинскому осмотру водителей транспортных средств для нужд Чесменской газовой службы филиала АО «Газпром газораспределение Челябинск» в г. Южноуральске

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.01.2021 09:5912.01.2021 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009836883Дата и время окончания срока приема заявок оказание услуг по предрейсовому и послерейсовому медицинскому осмотру водителей транспортных средств для нужд Чесменской газовой службы филиала АО «Газпром газораспределение Челябинск» в г. ЮжноуральскеЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009836883

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    оказание услуг по предрейсовому и послерейсовому медицинскому осмотру водителей транспортных средств для нужд Чесменской газовой службы филиала АО «Газпром газораспределение Челябинск» в г. Южноуральске

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    23.12.2020 12:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация.doc

    Извещение.doc

    32009836883_applic_open_protocol_lot_470316.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК

    Юридический адрес

    454080, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ СОНИ КРИВОЙ, ДОМ 69А, КАБИНЕТ 32

    Почтовый адрес

    454080, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 69А, кабинет 32

    Контактный телефон

    +7 351 247-20-60

    Факс

    +7 351 247-91-40

    Адрес электронной почты

    lns@gazcom74.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Серадский Владимир Григорьевич

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    оказание услуг по предрейсовому и послерейсовому медицинскому осмотру водителей транспортных средств для нужд Чесменской газовой службы филиала АО «Газпром газораспределение Челябинск» в г. Южноуральске

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.01.2021 09:59 GMT +312.01.2021 09:5912.01.2021 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009836883Дата и время окончания срока приема заявок оказание услуг по предрейсовому и послерейсовому медицинскому осмотру водителей транспортных средств для нужд Чесменской газовой службы филиала АО «Газпром газораспределение Челябинск» в г. ЮжноуральскеЧелябинск

    Дата и время вскрытия заявок

    12.01.2021 10:0012.01.2021 10:0012.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009836883Дата и время вскрытия заявок оказание услуг по предрейсовому и послерейсовому медицинскому осмотру водителей транспортных средств для нужд Чесменской газовой службы филиала АО «Газпром газораспределение Челябинск» в г. ЮжноуральскеЧелябинск

    Подведение итогов не позднее

    13.01.2021 12:0013.01.2021 12:0013.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009836883Подведение итогов не позднее оказание услуг по предрейсовому и послерейсовому медицинскому осмотру водителей транспортных средств для нужд Чесменской газовой службы филиала АО «Газпром газораспределение Челябинск» в г. ЮжноуральскеЧелябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.01.202113.01.2021 12:0013.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009836883Подведение итогов не позднее оказание услуг по предрейсовому и послерейсовому медицинскому осмотру водителей транспортных средств для нужд Чесменской газовой службы филиала АО «Газпром газораспределение Челябинск» в г. ЮжноуральскеЧелябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    оказание услуг по предрейсовому и послерейсовому медицинскому осмотру водителей транспортных средств для нужд Чесменской газовой службы филиала АО «Газпром газораспределение Челябинск» в г. Южноуральске

    Начальная цена

    178 360,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК

    Адрес местонахождения

    454080, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ СОНИ КРИВОЙ, ДОМ 69А, КАБИНЕТ 32

    454080, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 69А, кабинет 32

    Классификатор ОКПД2

    86.10.1

    Услуги больничных организаций

    Классификатор ОКВЭД2

    86.10

    Деятельность больничных организаций

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/825578/name/5ffd5d1cc38bc7.92406777

    12.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность больничных организаций"

    Кол-во: 1.00000

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