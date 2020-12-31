Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Пленка полиэтиленовая цвет черный - 3000кг( на квартал) ГОСТ 10354-82

    Пленка полиэтиленовая цвет черный - 3000кг( на квартал) ГОСТ 10354-82

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.12.2020 07:0031.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060092Дата и время окончания срока приема заявок Пленка полиэтиленовая черная 1500х100 микрон высший сорт ГОСТ 10354-82- 3000кг ( на квартал)Каменск-УральскийПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060092

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Пленка полиэтиленовая цвет черный - 3000кг( на квартал) ГОСТ 10354-82

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    23.12.2020 12:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры КУМЗ

    Юридический адрес

    623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,

    Почтовый адрес

    623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Контактный телефон

    +7 3439 39-52-32

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    PoluninaIV@kumw.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Полунина Ирина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Каменск-Уральский

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Пленка полиэтиленовая черная 1500х100 микрон высший сорт ГОСТ 10354-82- 3000кг ( на квартал)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.12.2020 07:00 GMT +331.12.2020 07:0031.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060092Дата и время окончания срока приема заявок Пленка полиэтиленовая черная 1500х100 микрон высший сорт ГОСТ 10354-82- 3000кг ( на квартал)Каменск-Уральский

    Дата и время вскрытия заявок

    31.12.2020 07:0031.12.2020 07:0031.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060092Дата и время вскрытия заявок Пленка полиэтиленовая черная 1500х100 микрон высший сорт ГОСТ 10354-82- 3000кг ( на квартал)Каменск-Уральский

    Подведение итогов не позднее

    31.12.2020 08:0031.12.2020 08:0031.12.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060092Подведение итогов не позднее Пленка полиэтиленовая черная 1500х100 микрон высший сорт ГОСТ 10354-82- 3000кг ( на квартал)Каменск-Уральский

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.12.202031.12.2020 08:0031.12.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060092Подведение итогов не позднее Пленка полиэтиленовая черная 1500х100 микрон высший сорт ГОСТ 10354-82- 3000кг ( на квартал)Каменск-Уральский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Пленка полиэтиленовая черная 1500х100 микрон высший сорт ГОСТ 10354-82- 3000кг ( на квартал)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1000 кг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Каменск-УральскийРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1. Оплата за поставленный товар производится в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента поставки (иные условия подлежат обсуждению); 2. Обращаем Ваше внимание на то, что настоящий запрос не является извещением о проведении конкурса (публичного конкурса) или публичной офертой и не регулируется ст. 447 – 449 ч. 1 ГК РФ, ст. 1057 – 1061 ч. 2 ГК РФ. Таким образом, указанная процедура не накладывает на Организатора соответствующего объема гражданско-правовых обязательств и оставляет за ним право отказаться от всех полученных Предложений по любой причине или прекратить процедуру отбора в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КУМЗ
    Все закупки и тендеры КУМЗ

    Адрес местонахождения

    623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,

    623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Классификатор ОКПД2

    22.21.30.120

    Пленки пластмассовые, неармированные или не комбинированные с другими материалами

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пленка черная полиэтиленовая 1500х0,1 ГОСТ 10654-82 "

    Кол-во: 3000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Запрос предложений № ГП148127
    Выполнение работ по техническому перевооружению объекта: «НП ЦУ Станция компрессорная (II оч) (1эт ГПА№2) Установка компрессорная (поз.95)» Инв.№Т00016148
    Выполнение работ по техническому перевооружению объекта: «НП ЦУ Станция компрессорная (II оч)...
    580636
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 21:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО АК ОЗНА
    Попозиционная № ГП213803
    Метчики и плашки
    Метчики и плашки
    589414
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    АО ВОЛГОГРАДГОРГАЗ
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211084424
    ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ ПО НОМЕНКЛАТУРНОЙ ГРУППЕ: ИНСТРУМЕНТЫ
    ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ ПО НОМЕНКЛАТУРНОЙ ГРУППЕ: ИНСТРУМЕНТЫ
    594193
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 12:59(GMT+03:00)
    272 081
    Лоты:
    1
    Регион:
    Волгоградская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211084442
    Выполнение работ по подготовке технического плана и установлению охранных зон (г. Копейск, г. Коркино, г. Южноуральск)
    Выполнение работ по подготовке технического плана и установлению охранных зон (г. Копейск, г....
    594202
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 09:59(GMT+03:00)
    3 230 800
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211084410
    Выполнение работ по подготовке технического плана и установление охранных зон
    Выполнение работ по подготовке технического плана и установление охранных зон
    594198
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 09:59(GMT+03:00)
    10 527 080
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    Филиал Пермский ПАО Т ПЛЮС
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211084430
    Право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ «Техническое перевооружение М4-07 от ТК-103-7 до ТК-103-7-2 по ул. М.Рыбалко» для нужд Филиала «Пермский» ПАО «Т Плюс» (565/22)
    Право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ «Техническое...
    593931
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    7 405 317
    Лоты:
    1
    Регион:
    Пермский край
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211064538
    Выполнение работ по строительству подземных, наземных, надземных газопроводов давлением до 1,2 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта капитального строительства (г. Коркино)
    Выполнение работ по строительству подземных, наземных, надземных газопроводов давлением до 1,2...
    591169
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    16.02.2022 09:59(GMT+03:00)
    31 800 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    СГК-1
    Попозиционная № АП014345
    Поставка вентиляционного оборудования на объект строительства «Этап 5.4. КС-4 «Нимнырская» «Этап 5.3. КС-3 «Амгинская», «Этап 2.4.1 ЛПУ Алдан», «Этап 5.2. КС-2 «Олекминская» в составе стройки МГ «Сила Сибири» для нужд ООО «СГК-1»
    Поставка вентиляционного оборудования на объект строительства «Этап 5.4. КС-4 «Нимнырская»...
    594191
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить