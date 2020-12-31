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    Главная / Торги / Изолятор фарфоровый керамический Размер 6х4х10 мм. Материал : Муллитокремнеземная керамика. Макс. рабочая температура материала: 1200 градусов. - 210000 шт( на квартал)

    Изолятор фарфоровый керамический Размер 6х4х10 мм. Материал : Муллитокремнеземная керамика. Макс. рабочая температура материала: 1200 градусов. - 210000 шт( на квартал)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.12.2020 08:0031.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060090Дата и время окончания срока приема заявок Изолятор фарфоровый керамический Размер 6х4х10 мм. Материал : Муллитокремнеземная керамика. Макс. рабочая температура материала: 1200 градусов.- 210000шт ( на квартал)Каменск-УральскийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060090

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Изолятор фарфоровый керамический Размер 6х4х10 мм. Материал : Муллитокремнеземная керамика. Макс. рабочая температура материала: 1200 градусов. - 210000 шт( на квартал)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    23.12.2020 12:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры КУМЗ

    Юридический адрес

    623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,

    Почтовый адрес

    623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Контактный телефон

    +7 3439 39-52-32

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    PoluninaIV@kumw.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Полунина Ирина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Каменск-Уральский

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Изолятор фарфоровый керамический Размер 6х4х10 мм. Материал : Муллитокремнеземная керамика. Макс. рабочая температура материала: 1200 градусов.- 210000шт ( на квартал)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.12.2020 08:00 GMT +331.12.2020 08:0031.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060090Дата и время окончания срока приема заявок Изолятор фарфоровый керамический Размер 6х4х10 мм. Материал : Муллитокремнеземная керамика. Макс. рабочая температура материала: 1200 градусов.- 210000шт ( на квартал)Каменск-Уральский

    Дата и время вскрытия заявок

    31.12.2020 08:0031.12.2020 08:0031.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060090Дата и время вскрытия заявок Изолятор фарфоровый керамический Размер 6х4х10 мм. Материал : Муллитокремнеземная керамика. Макс. рабочая температура материала: 1200 градусов.- 210000шт ( на квартал)Каменск-Уральский

    Подведение итогов не позднее

    31.12.2020 08:0031.12.2020 08:0031.12.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060090Подведение итогов не позднее Изолятор фарфоровый керамический Размер 6х4х10 мм. Материал : Муллитокремнеземная керамика. Макс. рабочая температура материала: 1200 градусов.- 210000шт ( на квартал)Каменск-Уральский

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.12.202031.12.2020 08:0031.12.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060090Подведение итогов не позднее Изолятор фарфоровый керамический Размер 6х4х10 мм. Материал : Муллитокремнеземная керамика. Макс. рабочая температура материала: 1200 градусов.- 210000шт ( на квартал)Каменск-Уральский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Изолятор фарфоровый керамический Размер 6х4х10 мм. Материал : Муллитокремнеземная керамика. Макс. рабочая температура материала: 1200 градусов.- 210000шт ( на квартал)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Каменск-УральскийРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    отсрочка
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КУМЗ
    Все закупки и тендеры КУМЗ

    Адрес местонахождения

    623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,

    623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Классификатор ОКПД2

    23.19.25.000

    Изоляторы электрические стеклянные

    23.43.10.110

    Изоляторы электрические из керамики

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Изолятор фарфоровый керамический Размер 6х4х10 мм. Материал : Муллитокремнеземная керамика. Макс. рабочая температура материала: 1200 градусов."

    Кол-во: 210000

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