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Номер извещения
ГП060093
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Продукция ф. "HANSA-FLEX" и ф.Parker (соединения, переходники, заглушки, угольники)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
23.12.2020 12:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 336-69-28
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
tenders@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рычкова Ирина Васильевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Продукция ф. "HANSA-FLEX" и ф.Parker (соединения, переходники, заглушки, угольники)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.12.2020 11:00 GMT +329.12.2020 11:0029.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060093Дата и время окончания срока приема заявок Продукция ф. "HANSA-FLEX" и ф.Parker (соединения, переходники, заглушки, угольники)Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
29.12.2020 11:0029.12.2020 11:0029.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060093Дата и время вскрытия заявок Продукция ф. "HANSA-FLEX" и ф.Parker (соединения, переходники, заглушки, угольники)Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Продукция ф. "HANSA-FLEX" и ф.Parker (соединения, переходники, заглушки, угольники)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
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Документация лота
Кол-во: 20
Кол-во: 68
Кол-во: 131.057
Кол-во: 20
Кол-во: 56
Кол-во: 14
Кол-во: 74
Кол-во: 4
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 18
Кол-во: 20
Кол-во: 2
Кол-во: 14
Кол-во: 12
Кол-во: 6
Кол-во: 10
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