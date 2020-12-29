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    Главная / Торги / Продукция ф. "HANSA-FLEX" и ф.Parker (соединения, переходники, заглушки, угольники)

    Продукция ф. "HANSA-FLEX" и ф.Parker (соединения, переходники, заглушки, угольники)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2020 11:0029.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060093Дата и время окончания срока приема заявок Продукция ф. "HANSA-FLEX" и ф.Parker (соединения, переходники, заглушки, угольники)ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060093

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    968

    Наименование закупки

    Продукция ф. "HANSA-FLEX" и ф.Parker (соединения, переходники, заглушки, угольники)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    23.12.2020 12:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП060093_протокол_подведения_итогов.pdf

    Извещение о проведении закупки.docx

    Приложение №1_Заявка на участие в закупке.docx

    Приложение №4 Свидетельство изготовителя.docx

    Приложение №3_Справка об опыте работы.docx

    ДОГОВОР поставки типовой рамочный.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 336-69-28

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    tenders@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рычкова Ирина Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Продукция ф. "HANSA-FLEX" и ф.Parker (соединения, переходники, заглушки, угольники)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.12.2020 11:00 GMT +329.12.2020 11:0029.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060093Дата и время окончания срока приема заявок Продукция ф. "HANSA-FLEX" и ф.Parker (соединения, переходники, заглушки, угольники)Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    29.12.2020 11:0029.12.2020 11:0029.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060093Дата и время вскрытия заявок Продукция ф. "HANSA-FLEX" и ф.Parker (соединения, переходники, заглушки, угольники)Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.01.202129.01.2021 15:0029.01.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060093Подведение итогов не позднее Продукция ф. "HANSA-FLEX" и ф.Parker (соединения, переходники, заглушки, угольники)Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Продукция ф. "HANSA-FLEX" и ф.Parker (соединения, переходники, заглушки, угольники)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/841375/name/601a381e053f84.14650013

    03.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "СОЕДИН. ПРЯМОЕ РЕЗЬБ; GAR NW 25НL; навинчиваемое; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 20

    "Позиция 2"

    "ГАЙКА НАКИДНАЯ; UEM NW 25 L; "HANSA-FLEX"ГЕРМАНИЯ"

    Кол-во: 68

    "Позиция 3"

    "ТРУБА ПРЕЦИЗИОННАЯ; PR 28x3 VZ; (ST 37.4 NBK,; DIN EN 10305-4); "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 131.057

    "Позиция 4"

    "СОЕДИНЕНИЕ ПРЯМОЕ; XV NW 25 HL; резьбовое; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 20

    "Позиция 5"

    "СОЕДИНЕНИЕ УГЛОВОЕ; W NW 25 HL; резьбовое; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 56

    "Позиция 6"

    "СОЕДИН. Т-ОБРАЗНОЕ; Т NW 25 НL; резьбовое; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 14

    "Позиция 7"

    "КОЛЬЦО РЕЖУЩЕЕ; SR D 28; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 74

    "Позиция 8"

    "ШТУЦЕР; предварительн.сборки; VOM NW 25 HL; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 4

    "Позиция 9"

    "СОЕДИН. ПРЯМОЕ РЕЗЬБ; VR NW 25 HL 1/2; штуцерное; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 6

    "Позиция 10"

    "ПЕРЕХОДНИК ПРЯМОЙ; BSP-BSP G IR 08; "Hansa-Flex""

    Кол-во: 6

    "Позиция 11"

    "СОЕДИН. ПРЯМОЕ РЕЗЬБ; XVR NW 25 HL 1/2; штуцерное; "Hansa-Flex""

    Кол-во: 18

    "Позиция 12"

    "ЗАГЛУШКА РЕЗЬБОВАЯ; Verschluss HRO 16; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 20

    "Позиция 13"

    "ШТУЦЕР ВВЕРТНЫЙ; GE HRK 12 IR 08; "Hansa-Flex""

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "СОЕДИН. Т-ОБРАЗНОЕ; XT NW 25 HL; резьбовое; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 14

    "Позиция 15"

    "СОЕДИНЕНИЕ УГЛОВОЕ; XW NW 25 HL; "Hansa-FlexГермания"

    Кол-во: 12

    "Позиция 16"

    "СОЕДИНЕНИЕ РЕЗЬБОВОЕ; XSE NW 25 HL; переборочное; ввариваемое; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 6

    "Позиция 17"

    "ШТУЦЕР ВВЕРТНЫЙ; GE HRK 12 IR 16; "Hansa-Flex""

    Кол-во: 10

    "Позиция 18"

    "СОЕДИН. ПРЯМОЕ РЕЗЬБ; XVR NW 25 HL; штуцерное; ф."Hansa-Flex""

    Кол-во: 18

    "Позиция 19"

    "СОЕДИНЕНИЕ ПРЯМОЕ; XVN NW 13 HS 3/8 VA; штуцерное резьбовое; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 8

    "Позиция 20"

    "УГОЛЬНИК; 3/8 CDMS; ф.Parker"

    Кол-во: 8

    "Позиция 21"

    "СОЕДИН. РЕДУКЦИОННОЕ; RIK NW 25 13 ED; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "СОЕДИН. ПРЯМОЕ РЕЗЬБ; V NW 25 HL; "Hansa-Flex"Германия"

    Кол-во: 18

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