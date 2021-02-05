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Номер извещения
ГП060089
Уникальный номер закупки
135/4/2020
Наименование закупки
Обустройство месторождений восточной части Бортового лицензионного участка Саратовской области. Первая очередь строительства. Обустройство Павловского месторождения с подключением к существующему УКПГ «Карпенское» посредством межпромыслового коллектора. Строительство ППА Павловского месторождения
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
23.12.2020 12:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Челюскинцев, 128
Почтовый адрес
410004, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, ул. Чернышевского, 50В
Контактный телефон
+7 927 151-13-81
Факс
(8452) 30-91-13
Адрес электронной почты
SavinVS@diall.ru
Ф.И.О. контактного лица
Савин Виталий Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Саратов
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Обустройство месторождений восточной части Бортового лицензионного участка Саратовской области. Первая очередь строительства. Обустройство Павловского месторождения с подключением к существующему УКПГ «Карпенское» посредством межпромыслового коллектора. Строительство ППА Павловского месторождения
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.02.2021 16:00 GMT +305.02.2021 16:0005.02.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060089Дата и время окончания срока приема заявок Обустройство месторождений восточной части Бортового лицензионного участка Саратовской области. Первая очередь строительства. Обустройство Павловского месторождения с подключением к существующему УКПГ «Карпенское» посредством межпромыслового коллектора. Строительство ППА Павловского месторождения Саратов
Подведение итогов не позднее
15.02.2021 11:0015.02.2021 11:0015.02.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060089Подведение итогов не позднее Обустройство месторождений восточной части Бортового лицензионного участка Саратовской области. Первая очередь строительства. Обустройство Павловского месторождения с подключением к существующему УКПГ «Карпенское» посредством межпромыслового коллектора. Строительство ППА Павловского месторождения Саратов
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.02.202115.02.2021 11:0015.02.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060089Подведение итогов не позднее Обустройство месторождений восточной части Бортового лицензионного участка Саратовской области. Первая очередь строительства. Обустройство Павловского месторождения с подключением к существующему УКПГ «Карпенское» посредством межпромыслового коллектора. Строительство ППА Павловского месторождения Саратов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Обустройство месторождений восточной части Бортового лицензионного участка Саратовской области. Первая очередь строительства. Обустройство Павловского месторождения с подключением к существующему УКПГ «Карпенское» посредством межпромыслового коллектора. Строительство ППА Павловского месторождения
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Саратовская область, Дергачёвский районРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ДИАЛЛ АЛЬЯНС
Все закупки и тендеры ДИАЛЛ АЛЬЯНС
Адрес местонахождения
410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Челюскинцев, 128
410004, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, ул. Чернышевского, 50В
42.2
42.99.11.140
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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