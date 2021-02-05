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    Главная / Торги / Обустройство месторождений восточной части Бортового лицензионного участка Саратовской области. Первая очередь строительства. Обустройство Павловского месторождения с подключением к существующему УКПГ «Карпенское» посредством межпромыслового коллектора. Строительство ППА Павловского месторождения

    Обустройство месторождений восточной части Бортового лицензионного участка Саратовской области. Первая очередь строительства. Обустройство Павловского месторождения с подключением к существующему УКПГ «Карпенское» посредством межпромыслового коллектора. Строительство ППА Павловского месторождения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.02.2021 16:0005.02.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060089Дата и время окончания срока приема заявок Обустройство месторождений восточной части Бортового лицензионного участка Саратовской области. Первая очередь строительства. Обустройство Павловского месторождения с подключением к существующему УКПГ «Карпенское» посредством межпромыслового коллектора. Строительство ППА Павловского месторождения СаратовПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060089

    Уникальный номер закупки

    135/4/2020

    Номер закупки

    135/4/2020

    Наименование закупки

    Обустройство месторождений восточной части Бортового лицензионного участка Саратовской области. Первая очередь строительства. Обустройство Павловского месторождения с подключением к существующему УКПГ «Карпенское» посредством межпромыслового коллектора. Строительство ППА Павловского месторождения

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    23.12.2020 12:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДоговорСМРтендер.zip

    Формы_справок.7z

    Инструкция_для_участника_закупки_Лот_4.pdf

    Лот_4_ППА_Павловского_месторождения_v2.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДИАЛЛ АЛЬЯНС
    Все закупки и тендеры ДИАЛЛ АЛЬЯНС

    Юридический адрес

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Челюскинцев, 128

    Почтовый адрес

    410004, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, ул. Чернышевского, 50В

    Контактный телефон

    +7 927 151-13-81

    Факс

    (8452) 30-91-13

    Адрес электронной почты

    SavinVS@diall.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Савин Виталий Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Саратов

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    строительство

    Список лотов

    Лот 1

    Обустройство месторождений восточной части Бортового лицензионного участка Саратовской области. Первая очередь строительства. Обустройство Павловского месторождения с подключением к существующему УКПГ «Карпенское» посредством межпромыслового коллектора. Строительство ППА Павловского месторождения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.02.2021 16:00 GMT +305.02.2021 16:0005.02.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060089Дата и время окончания срока приема заявок Обустройство месторождений восточной части Бортового лицензионного участка Саратовской области. Первая очередь строительства. Обустройство Павловского месторождения с подключением к существующему УКПГ «Карпенское» посредством межпромыслового коллектора. Строительство ППА Павловского месторождения Саратов

    Подведение итогов не позднее

    15.02.2021 11:0015.02.2021 11:0015.02.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060089Подведение итогов не позднее Обустройство месторождений восточной части Бортового лицензионного участка Саратовской области. Первая очередь строительства. Обустройство Павловского месторождения с подключением к существующему УКПГ «Карпенское» посредством межпромыслового коллектора. Строительство ППА Павловского месторождения Саратов

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.02.202115.02.2021 11:0015.02.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060089Подведение итогов не позднее Обустройство месторождений восточной части Бортового лицензионного участка Саратовской области. Первая очередь строительства. Обустройство Павловского месторождения с подключением к существующему УКПГ «Карпенское» посредством межпромыслового коллектора. Строительство ППА Павловского месторождения Саратов

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Обустройство месторождений восточной части Бортового лицензионного участка Саратовской области. Первая очередь строительства. Обустройство Павловского месторождения с подключением к существующему УКПГ «Карпенское» посредством межпромыслового коллектора. Строительство ППА Павловского месторождения

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Саратовская область, Дергачёвский районРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Аванс не предусмотрен
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДИАЛЛ АЛЬЯНС»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ДИАЛЛ АЛЬЯНС
    Все закупки и тендеры ДИАЛЛ АЛЬЯНС

    Адрес местонахождения

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Челюскинцев, 128

    410004, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, ул. Чернышевского, 50В

    Классификатор ОКПД2

    42.2

    Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций

    42.99.11.140

    Сооружения для обустройства добычи нефти и газа

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Обустройство месторождений восточной части Бортового лицензионного участка Саратовской области. Первая очередь строительства. Обустройство Павловского месторождения с подключением к существующему УКПГ «Карпенское» посредством межпромыслового коллектора. Строительство ППА Павловского месторождения."

    Кол-во: 1

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