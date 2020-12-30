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Номер извещения
ГП060088
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Глюконат натрия
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
23.12.2020 12:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,
Почтовый адрес
623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5
Контактный телефон
+7 3439 39-52-32
Факс
--
Адрес электронной почты
PoluninaIV@kumw.ru
Ф.И.О. контактного лица
Полунина Ирина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Каменск-Уральский
Закупки и тендеры
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Глюконат натрия
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.12.2020 08:00 GMT +330.12.2020 08:0030.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060088Дата и время окончания срока приема заявок Глюконат натрия Каменск-Уральский
Дата и время вскрытия заявок
30.12.2020 08:0030.12.2020 08:0030.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060088Дата и время вскрытия заявок Глюконат натрия Каменск-Уральский
Подведение итогов не позднее
30.12.2020 21:5930.12.2020 21:5930.12.2020 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060088Подведение итогов не позднее Глюконат натрия Каменск-Уральский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Глюконат натрия
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
100
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Каменск-УральскийРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,
623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5
20.13.23.111
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 300
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