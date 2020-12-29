www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование процедуры
Реализация собственных невостребованных ТС
Категория
Публичное предложение
Адрес местонахождения имущества (объекта)
ул. Академика Пилюгина, д. 22, эт. 17, пом. XXXIX, ком. 1
Номер извещения
ГП060106
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
Общество с ограниченной ответственностью ГазЭнергоСервис
Предмет договора
Транспортное средство, легковой автомобиль: 212140, LADA 4х4, VIN: ХТА212140J2308608, гос. рег. знак: В 259 ВС 799
Начальная цена
380000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
23-12-2020 13:28 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
30.12.2020 09:00
Дата и время проведения
31.12.2020 21:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
Транспортное средство, легковой автомобиль: 212140, LADA 4х4, VIN: ХТА212140J2308608, гос. рег. знак: В 259 ВС 799
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Реализация собственных невостребованных технических ресурсов
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
Общество с ограниченной ответственностью ГазЭнергоСервис
Юридический адрес
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22, эт. 17, пом. XXXIX, ком. 1
Контактный телефон
+7 495 580-99-58 доб. 1162
Адрес электронной почты
mkochian@gesrv.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кочьян Максим Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Пономарев Владислав Андреевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
mkochian@gesrv.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 580-99-58 доб. 1162
Адрес местонахождения продавца/инициатора
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22, эт. 17, пом. XXXIX, ком. 1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Сравнительная аналитика
Требования, предъявляемые к Участнику
Юридическое лицо
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Без ограничений
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.