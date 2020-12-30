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    Главная / Торги / ЗЗ/20-0426 Геофизические исследования и работы (ГИРС) при бурении и освоении скважин для АО "САНЕКО"

    ЗЗ/20-0426 Геофизические исследования и работы (ГИРС) при бурении и освоении скважин для АО "САНЕКО"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 17:0030.12.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060081Дата и время окончания срока приема заявок Геофизические исследования и работы (ГИРС) при бурении и освоении скважин для АО "САНЕКО"МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060081

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ЗЗ/20-0426

    Наименование закупки

    ЗЗ/20-0426 Геофизические исследования и работы (ГИРС) при бурении и освоении скважин для АО "САНЕКО"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    23.12.2020 12:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ЗЗ_20_0426.zip

    Вместо_Протокола.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УК АЛРЕП
    Все закупки и тендеры УК АЛРЕП

    Юридический адрес

    123242, Российская Федерация, Москва, бульвар Новинский, д.31

    Почтовый адрес

    123242, Российская Федерация, Москва, бульвар Новинский, д.31

    Контактный телефон

    +7 495 642-09-26

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    MYanbakhtin@alrep.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Янбахтин Максим Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Геофизические исследования и работы (ГИРС) при бурении и освоении скважин для АО "САНЕКО"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.12.2020 17:00 GMT +330.12.2020 17:0030.12.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060081Дата и время окончания срока приема заявок Геофизические исследования и работы (ГИРС) при бурении и освоении скважин для АО "САНЕКО"Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    30.12.2020 17:0030.12.2020 17:0030.12.2020 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060081Дата и время вскрытия заявок Геофизические исследования и работы (ГИРС) при бурении и освоении скважин для АО "САНЕКО"Москва

    Подведение итогов не позднее

    15.02.2021 17:0015.02.2021 17:0015.02.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060081Подведение итогов не позднее Геофизические исследования и работы (ГИРС) при бурении и освоении скважин для АО "САНЕКО"Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.02.202115.02.2021 17:0015.02.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060081Подведение итогов не позднее Геофизические исследования и работы (ГИРС) при бурении и освоении скважин для АО "САНЕКО"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Геофизические исследования и работы (ГИРС) при бурении и освоении скважин для АО "САНЕКО"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Самарская область, Большечерниговский район, с. Большая Черниговка. Скважины будут буриться последовательно, начиная с 15 февраля 20201 года.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УК АЛРЕП»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УК АЛРЕП
    Все закупки и тендеры УК АЛРЕП

    Адрес местонахождения

    123242, Российская Федерация, Москва, бульвар Новинский, д.31

    Классификатор ОКПД2

    71.12.3

    Услуги в области геологических, геофизических и взаимосвязанных изыскательных работ и консультативные услуги

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/849941/name/602a6a1f7c1b12.67435747

    15.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ГИРС при бурении и освоении скважин"

    Кол-во: 1

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