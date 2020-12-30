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Номер извещения
ГП060081
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ЗЗ/20-0426 Геофизические исследования и работы (ГИРС) при бурении и освоении скважин для АО "САНЕКО"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
23.12.2020 12:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123242, Российская Федерация, Москва, бульвар Новинский, д.31
Почтовый адрес
123242, Российская Федерация, Москва, бульвар Новинский, д.31
Контактный телефон
+7 495 642-09-26
Факс
--
Адрес электронной почты
MYanbakhtin@alrep.ru
Ф.И.О. контактного лица
Янбахтин Максим Александрович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Геофизические исследования и работы (ГИРС) при бурении и освоении скважин для АО "САНЕКО"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.12.2020 17:00 GMT +330.12.2020 17:0030.12.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060081Дата и время окончания срока приема заявок Геофизические исследования и работы (ГИРС) при бурении и освоении скважин для АО "САНЕКО"Москва
Дата и время вскрытия заявок
30.12.2020 17:0030.12.2020 17:0030.12.2020 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060081Дата и время вскрытия заявок Геофизические исследования и работы (ГИРС) при бурении и освоении скважин для АО "САНЕКО"Москва
Подведение итогов не позднее
15.02.2021 17:0015.02.2021 17:0015.02.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060081Подведение итогов не позднее Геофизические исследования и работы (ГИРС) при бурении и освоении скважин для АО "САНЕКО"Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Геофизические исследования и работы (ГИРС) при бурении и освоении скважин для АО "САНЕКО"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Самарская область, Большечерниговский район, с. Большая Черниговка. Скважины будут буриться последовательно, начиная с 15 февраля 20201 года.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УК АЛРЕП
Все закупки и тендеры УК АЛРЕП
Адрес местонахождения
123242, Российская Федерация, Москва, бульвар Новинский, д.31
71.12.3
Документация лота
Кол-во: 1
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