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Номер извещения
ГП060083
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Лента фильтровальная для пресс-фильтров, согласно ТЗ. Поставка партиями по заявке покупателя.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
23.12.2020 12:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Почтовый адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Контактный телефон
+7 38475 7-23-43
Факс
+7 38475 7-22-41
Адрес электронной почты
gurovaiv@uk.mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Гурова Ирина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Междуреченск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Лента фильтровальная для пресс-фильтров, согласно ТЗ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.01.2021 06:00 GMT +318.01.2021 06:0018.01.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060083Дата и время окончания срока приема заявок Лента фильтровальная для пресс-фильтров, согласно ТЗМеждуреченск
Подведение итогов не позднее
28.02.2021 11:0028.02.2021 11:0028.02.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060083Подведение итогов не позднее Лента фильтровальная для пресс-фильтров, согласно ТЗМеждуреченск
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лента фильтровальная для пресс-фильтров, согласно ТЗ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно заявки
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Кемеровская обл., г. Междуреченск, Южная промзона, Складское хозяйство ПАО "Южный Кузбасс"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО «Южный Кузбасс»
Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»
Адрес местонахождения
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
28.99
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 6
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