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    Главная / Торги / Лента фильтровальная для пресс-фильтров, согласно ТЗ. Поставка партиями по заявке покупателя.

    Лента фильтровальная для пресс-фильтров, согласно ТЗ. Поставка партиями по заявке покупателя.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.01.2021 06:0018.01.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060083Дата и время окончания срока приема заявок Лента фильтровальная для пресс-фильтров, согласно ТЗМеждуреченскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060083

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Лента фильтровальная для пресс-фильтров, согласно ТЗ. Поставка партиями по заявке покупателя.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    23.12.2020 12:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение__2_Проект_Спецификации_2020.doc

    Приложение__3_Договор__поставки_форма_.docx

    Приложение__1_документ_запроса_предл__ЭТПГПБ.doc

    Приложение__4_Реквизиты_грузополучателя___копия.doc

    Приложение__5___Тех.задание_на__ленту_для_ПФ_ЦОФК.doc

    Приложение__5.1___тех.задание___ОФК.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Юридический адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Почтовый адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Контактный телефон

    +7 38475 7-23-43

    Факс

    +7 38475 7-22-41

    Адрес электронной почты

    gurovaiv@uk.mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Гурова Ирина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Междуреченск

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Лента фильтровальная для пресс-фильтров, согласно ТЗ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.01.2021 06:00 GMT +318.01.2021 06:0018.01.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060083Дата и время окончания срока приема заявок Лента фильтровальная для пресс-фильтров, согласно ТЗМеждуреченск

    Подведение итогов не позднее

    28.02.2021 11:0028.02.2021 11:0028.02.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060083Подведение итогов не позднее Лента фильтровальная для пресс-фильтров, согласно ТЗМеждуреченск

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    28.02.202128.02.2021 11:0028.02.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060083Подведение итогов не позднее Лента фильтровальная для пресс-фильтров, согласно ТЗМеждуреченск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лента фильтровальная для пресс-фильтров, согласно ТЗ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно заявки

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Кемеровская обл., г. Междуреченск, Южная промзона, Складское хозяйство ПАО "Южный Кузбасс"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% отсрочка платежа по факту поставки продукции. Предпочтительный срок отсрочки - не менее 60 дней с даты поставки Товара на склад Покупателя. Оплата продукции осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Валюта платежа – рубль РФ. Покупатель производит платежи в счет оплаты продукции на основании результатов приемки, при условии предоставления Поставщиком оригиналов документов, подтверждающих качество продукции, товарных накладных и счет - фактур, соответствующих результатам приемки и оформленных в соответствии с требованиями законодательства. Доставка товара осуществляется Поставщиком до склада Покупателя. Стоимость доставки включена в стоимость товара. Датой поставки является дата передачи товара Покупателю на момент подписания товарной накладной (ТОРГ-12) на складе Покупателя г. Междуреченск, Южная Промзона, Складское хозяйство. Срок поставки товара: минимальный с момента подписания Договора Покупателем. Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным. Иные условия поставки согласовываются Сторонами дополнительно.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Адрес местонахождения

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Классификатор ОКПД2

    28.99

    Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сетка спиральная бесконечная 2,31мх18,05м (верхняя)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Сетка спиральная бесконечная 2,31мх19,85м (нижняя)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "Лента фильтровальная для пресс-фильтров Phoenix WXG 3.0 (верхнее и нижнее полотно) "

    Кол-во: 6

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