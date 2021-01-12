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    Главная / Торги / Конкурентный отбор в электронной форме на поставку резинотехнических изделий для нужд ООО "РВК-Воронеж" на 1 полугодие 2021 года

    Конкурентный отбор в электронной форме на поставку резинотехнических изделий для нужд ООО "РВК-Воронеж" на 1 полугодие 2021 года

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.01.2021 16:0012.01.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009836418Дата и время окончания срока приема заявок Поставка резинотехнических изделий на 1 полугодие 2021ВоронежПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009836418

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Конкурентный отбор в электронной форме на поставку резинотехнических изделий для нужд ООО "РВК-Воронеж" на 1 полугодие 2021 года

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    23.12.2020 11:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    протокол_выбор_рти.pdf

    Приложение_к_протоколу_рти.pdf

    КО_РТИ_1_полугодие_2021.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ

    Юридический адрес

    394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,

    Почтовый адрес

    394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90

    Контактный телефон

    +7 473 206-77-07

    Факс

    +7 473 260-54-38

    Адрес электронной почты

    ve.ivashchenko@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Иващенко Вероника Андреевна

    Место рассмотрения предложений

    Воронеж

    Закупки и тендеры Воронежская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка резинотехнических изделий на 1 полугодие 2021

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.01.2021 16:00 GMT +312.01.2021 16:0012.01.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009836418Дата и время окончания срока приема заявок Поставка резинотехнических изделий на 1 полугодие 2021Воронеж

    Подведение итогов не позднее

    05.02.2021 16:0005.02.2021 16:0005.02.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009836418Подведение итогов не позднее Поставка резинотехнических изделий на 1 полугодие 2021Воронеж

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.02.202105.02.2021 16:0005.02.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009836418Подведение итогов не позднее Поставка резинотехнических изделий на 1 полугодие 2021Воронеж

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка резинотехнических изделий на 1 полугодие 2021

    Начальная цена

    2 412 087,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-ВОРОНЕЖ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РВК-ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,

    394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90

    Классификатор ОКПД2

    22.19

    Изделия из резины прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    22.19

    Производство прочих резиновых изделий

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/838512/name/601400f2231f63.82607981

    29.01.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/838514/name/601400fa4bf362.10343843

    29.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Каболка пропитанная 38ММ сантехничесая (отжатая)"

    Кол-во: 160

    "Позиция 2"

    "Лист фторопластовый ФЧМ 3ММ 500х500ММ ТУ 6-05-810-88"

    Кол-во: 2.2

    "Позиция 3"

    "Стекло органическое (оргстекло) 5мм 2,05х3,05"

    Кол-во: 6

    "Позиция 4"

    "Стержень фторопластовый вторичный 20x1000 ТУ 6-05-1088"

    Кол-во: 1.4

    "Позиция 5"

    "Стержень фторопластовый вторичный 25x1000 ТУ 6-05-1088"

    Кол-во: 2.2

    "Позиция 6"

    "Кольцо резиновое МУВП К-2 27х14х3,5х7"

    Кол-во: 338

    "Позиция 7"

    "Кольцо резиновое МУВП К3 35х18х9х4,5"

    Кол-во: 2528

    "Позиция 8"

    "Кольцо резиновое МУВП К4 45х24х11х6"

    Кол-во: 1808

    "Позиция 9"

    "Кольцо резиновое МУВП К5 56.5х30х14х7.5"

    Кол-во: 96

    "Позиция 10"

    "Набивка сальниковая сквозного плетения ХБП-31 6х6ММ ГОСТ 5152"

    Кол-во: 99

    "Позиция 11"

    "Набивка сальниковая многослойного плетения МС-131 8х8ММ"

    Кол-во: 1.7

    "Позиция 12"

    "Набивка сальниковая сквозного плетения ХБП-31 8х8ММ ГОСТ 5152"

    Кол-во: 197

    "Позиция 13"

    "Набивка сальниковая сквозного плетения ХБП-31 10х10ММ ГОСТ 5152"

    Кол-во: 460

    "Позиция 14"

    "Набивка сальниковая сквозного плетения Графитекс Aramid PTFE 12х12ММ или эквивалент"

    Кол-во: 8

    "Позиция 15"

    "Набивка сальниковая сквозного плетения ХБП-31 12х12ММ ГОСТ 5152"

    Кол-во: 59

    "Позиция 16"

    "Набивка сальниковая сквозного плетения ХБП-31 13х13ММ ГОСТ 5152"

    Кол-во: 13.2

    "Позиция 17"

    "Набивка сальниковая сквозного плетения ХБП-31 14х14ММ ГОСТ 5152"

    Кол-во: 49.4

    "Позиция 18"

    "Набивка сальниковая сквозного плетения ХБП-31 16х16ММ ГОСТ 5152"

    Кол-во: 358

    "Позиция 19"

    "Набивка сальниковая сквозного плетения ХБП-31 18х18ММ ГОСТ 5152"

    Кол-во: 231

    "Позиция 20"

    "Набивка сальниковая многослойного плетения ХБП-31 20х20ММ ГОСТ 5152"

    Кол-во: 13

    "Позиция 21"

    "Набивка сальниковая многослойного плетения ХБП-31 24х24ММ ГОСТ 5152"

    Кол-во: 129

    "Позиция 22"

    "Набивка сальниковая многослойного плетения ХБП-31 30х30ММ ГОСТ 5152"

    Кол-во: 234

    "Позиция 23"

    "Пластина 1 масло-бензостойкая ширина 1200мм МБС-С средней твёрдости 8ММ ГОСТ 7338-90"

    Кол-во: 2.3

    "Позиция 24"

    "Пластина 1 масло-бензостойкая ширина 1200мм средней твёрдости 6ММ ГОСТ 7338-90"

    Кол-во: 21

    "Позиция 25"

    "Пластина 1 Н I ТМКЩ С 2ММ ГОСТ 7338 (1200 мм ширина)"

    Кол-во: 368

    "Позиция 26"

    "Пластина 1 Н I ТМКЩ С 3ММ ГОСТ 7338 (1200 мм ширина)"

    Кол-во: 220

    "Позиция 27"

    "Пластина 1 Н I ТМКЩ С 4ММ ГОСТ 7338 (1200 мм ширина)"

    Кол-во: 1684

    "Позиция 28"

    "Пластина 1 Н I ТМКЩ С 5ММ ГОСТ 7338 (1200 мм ширина)"

    Кол-во: 435

    "Позиция 29"

    "Пластина 1 Н I ТМКЩ С 6ММ ГОСТ 7338 (1200 мм ширина)"

    Кол-во: 2337

    "Позиция 30"

    "Пластина 1 Н I ТМКЩ С 8ММ ГОСТ 7338 (1200 мм ширина)"

    Кол-во: 692

    "Позиция 31"

    "Пластина 2 Н I ТМКЩ С 10ММ ГОСТ 7338 (1200 мм ширина)"

    Кол-во: 386

    "Позиция 32"

    "Рукав газовый 9ММ 3 20МПа черный"

    Кол-во: 200

    "Позиция 33"

    "Рукав напорно-всасывающий В-1-75-3 У ГОСТ 5398-76 для автомобилей-илососов и тракторов с откачивающим насосом"

    Кол-во: 120

    "Позиция 34"

    "Рукав напорно-всасывающий В-2-100-10-6000 У ГОСТ 5398-76"

    Кол-во: 68

    "Позиция 35"

    "Рукав напорно-всасывающий В-2-75-10-6000 У ГОСТ 5398-76"

    Кол-во: 42

    "Позиция 36"

    "Рукав напорный Б-1.0МПа-25-38 ГОСТ 18698-79"

    Кол-во: 40

    "Позиция 37"

    "Рукав напорный ВГ-1.0МПа-38-53 ГОСТ 18698-79"

    Кол-во: 40

    "Позиция 38"

    "Рукав напорный кордовый-20ММ"

    Кол-во: 100

    "Позиция 39"

    "Рукав напорный-1.6МПа-16-25 ГОСТ 10362-76"

    Кол-во: 200

    "Позиция 40"

    "Рукав пожарный РПК 50ММ 1МПа с 2-мя навязанными головками с ГР-50 20М"

    Кол-во: 4

    "Позиция 41"

    "Рукав пожарный РПМ 100ММ 1.2МПа с ГРВ-100 20М"

    Кол-во: 26

    "Позиция 42"

    "Рукав пожарный РПМ 80ММ 1.6МПа изностостойкий с ГР-80 20М"

    Кол-во: 6

    "Позиция 43"

    "Паронит ПОН-Б 1030x1560М 0.6ММ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 44"

    "Паронит ПОН-Б 1030x1560М 1.5ММ"

    Кол-во: 108

    "Позиция 45"

    "Паронит ПОН-Б 1030x1560М 1ММ"

    Кол-во: 86

    "Позиция 46"

    "Паронит ПОН-Б 1030x1560М 5ММ"

    Кол-во: 73

    "Позиция 47"

    "Брезент с водоотталкивающей пропиткой 900ММ"

    Кол-во: 60

    "Позиция 48"

    "Шнур асбестовый 20ММ ГОСТ 1779"

    Кол-во: 2

    "Позиция 49"

    "Шнур асбестовый 30ММ ГОСТ 1779"

    Кол-во: 15

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