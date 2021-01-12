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Номер извещения
32009836418
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Конкурентный отбор в электронной форме на поставку резинотехнических изделий для нужд ООО "РВК-Воронеж" на 1 полугодие 2021 года
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
23.12.2020 11:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,
Почтовый адрес
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90
Контактный телефон
+7 473 206-77-07
Факс
+7 473 260-54-38
Адрес электронной почты
ve.ivashchenko@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Иващенко Вероника Андреевна
Место рассмотрения предложений
Воронеж
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Поставка резинотехнических изделий на 1 полугодие 2021
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.01.2021 16:00 GMT +312.01.2021 16:0012.01.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009836418Дата и время окончания срока приема заявок Поставка резинотехнических изделий на 1 полугодие 2021Воронеж
Подведение итогов не позднее
05.02.2021 16:0005.02.2021 16:0005.02.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009836418Подведение итогов не позднее Поставка резинотехнических изделий на 1 полугодие 2021Воронеж
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка резинотехнических изделий на 1 полугодие 2021
Начальная цена
2 412 087,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
РВК-ВОРОНЕЖ
Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ
Адрес местонахождения
394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90
22.19
22.19
Документация лота
Кол-во: 160
Кол-во: 2.2
Кол-во: 6
Кол-во: 1.4
Кол-во: 2.2
Кол-во: 338
Кол-во: 2528
Кол-во: 1808
Кол-во: 96
Кол-во: 99
Кол-во: 1.7
Кол-во: 197
Кол-во: 460
Кол-во: 8
Кол-во: 59
Кол-во: 13.2
Кол-во: 49.4
Кол-во: 358
Кол-во: 231
Кол-во: 13
Кол-во: 129
Кол-во: 234
Кол-во: 2.3
Кол-во: 21
Кол-во: 368
Кол-во: 220
Кол-во: 1684
Кол-во: 435
Кол-во: 2337
Кол-во: 692
Кол-во: 386
Кол-во: 200
Кол-во: 120
Кол-во: 68
Кол-во: 42
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 100
Кол-во: 200
Кол-во: 4
Кол-во: 26
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 108
Кол-во: 86
Кол-во: 73
Кол-во: 60
Кол-во: 2
Кол-во: 15
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