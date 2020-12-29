Поставка листового проката в соответствии с заявкой. Лист по ГОСТ 5520-2017 - в количестве 979,403 т.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП060075 Уникальный номер закупки Номер закупки 582-562/20 Наименование закупки Поставка листового проката в соответствии с заявкой. Лист по ГОСТ 5520-2017 - в количестве 979,403 т. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос (ценовых) котировок Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ

Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ Юридический адрес 620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33, Почтовый адрес 620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33 Контактный телефон +7 343 310-05-25 доб. 89122405705 Факс {} Адрес электронной почты Anna.Shmarykina@omzglobal.com Ф.И.О. контактного лица Шмарыкина Анна Евгеньевна Место рассмотрения предложений Екатеринбург Закупки и тендеры Свердловская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru