Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / материалы ВСП

    материалы ВСП

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2020 12:0029.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060080Дата и время окончания срока приема заявок материалы ВСПЛенинский районПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060080

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    материалы ВСП

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    23.12.2020 11:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ.xlsx

    ДОГОВОР_ПОСТАВКИ_НОВЫЙ.docx

    соглашение_по_ЭДО_испр.docx

    СПЕЦИФИКАЦИЯ.docx

    ДОКУМЕНТАЦИЯ_ГПБ.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МОСКОВСКИЙ КОКСОГАЗОВЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО Москокс

    Юридический адрес

    142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13

    Почтовый адрес

    142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13

    Контактный телефон

    +7 495 549-17-82

    Факс

    +7 495 541-78-11

    Адрес электронной почты

    oksana.okunkova@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Окунькова Оксана Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Ленинский район

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Материалы ВСП

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.12.2020 12:00 GMT +329.12.2020 12:0029.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060080Дата и время окончания срока приема заявок материалы ВСПЛенинский район

    Дата и время вскрытия заявок

    29.12.2020 12:0029.12.2020 12:0029.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060080Дата и время вскрытия заявок материалы ВСПЛенинский район

    Подведение итогов не позднее

    18.01.2021 12:0018.01.2021 12:0018.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060080Подведение итогов не позднее материалы ВСПЛенинский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.01.202118.01.2021 12:0018.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060080Подведение итогов не позднее материалы ВСПЛенинский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Материалы ВСП

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Москокс
    Все закупки и тендеры АО Москокс

    Адрес местонахождения

    142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13

    Классификатор ОКПД2

    30.20.40.170

    Оборудование и устройства путевые и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Крестовина стрелочного перевода Р50 марка 1/9 СП442 МК-00010096"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Ремкомплект Р50 пр СП574 МК-00010095"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "Болт стыковой М24х150 в сборе МК-00000235"

    Кол-во: 100

    "Позиция 4"

    "Подкладка Д-50 МК-00000282"

    Кол-во: 600

    "Позиция 5"

    "Костыль 16*16*165 МК-00000263"

    Кол-во: 410

    "Позиция 6"

    "Прокладка стыковая ПС50 ЦП192-03 МК-00017876"

    Кол-во: 30

    "Позиция 7"

    "Прокладка стыковая ПС65 ЦП187-03 МК-00017877"

    Кол-во: 10

    "Позиция 8"

    "Накладка 1Р-50 МК-00000280"

    Кол-во: 224

    "Позиция 9"

    "Стык изолирующий АпАТэК Р50 МК-00000301"

    Кол-во: 10

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Запрос предложений № ГП148127
    Выполнение работ по техническому перевооружению объекта: «НП ЦУ Станция компрессорная (II оч) (1эт ГПА№2) Установка компрессорная (поз.95)» Инв.№Т00016148
    Выполнение работ по техническому перевооружению объекта: «НП ЦУ Станция компрессорная (II оч)...
    580636
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 21:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО АК ОЗНА
    Попозиционная № ГП213803
    Метчики и плашки
    Метчики и плашки
    589414
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    АО ВОЛГОГРАДГОРГАЗ
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211084424
    ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ ПО НОМЕНКЛАТУРНОЙ ГРУППЕ: ИНСТРУМЕНТЫ
    ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ ПО НОМЕНКЛАТУРНОЙ ГРУППЕ: ИНСТРУМЕНТЫ
    594193
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 12:59(GMT+03:00)
    272 081
    Лоты:
    1
    Регион:
    Волгоградская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211084442
    Выполнение работ по подготовке технического плана и установлению охранных зон (г. Копейск, г. Коркино, г. Южноуральск)
    Выполнение работ по подготовке технического плана и установлению охранных зон (г. Копейск, г....
    594202
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 09:59(GMT+03:00)
    3 230 800
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211084410
    Выполнение работ по подготовке технического плана и установление охранных зон
    Выполнение работ по подготовке технического плана и установление охранных зон
    594198
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 09:59(GMT+03:00)
    10 527 080
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    Филиал Пермский ПАО Т ПЛЮС
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211084430
    Право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ «Техническое перевооружение М4-07 от ТК-103-7 до ТК-103-7-2 по ул. М.Рыбалко» для нужд Филиала «Пермский» ПАО «Т Плюс» (565/22)
    Право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ «Техническое...
    593931
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    7 405 317
    Лоты:
    1
    Регион:
    Пермский край
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211064538
    Выполнение работ по строительству подземных, наземных, надземных газопроводов давлением до 1,2 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта капитального строительства (г. Коркино)
    Выполнение работ по строительству подземных, наземных, надземных газопроводов давлением до 1,2...
    591169
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    16.02.2022 09:59(GMT+03:00)
    31 800 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    СГК-1
    Попозиционная № АП014345
    Поставка вентиляционного оборудования на объект строительства «Этап 5.4. КС-4 «Нимнырская» «Этап 5.3. КС-3 «Амгинская», «Этап 2.4.1 ЛПУ Алдан», «Этап 5.2. КС-2 «Олекминская» в составе стройки МГ «Сила Сибири» для нужд ООО «СГК-1»
    Поставка вентиляционного оборудования на объект строительства «Этап 5.4. КС-4 «Нимнырская»...
    594191
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить