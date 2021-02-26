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Номер извещения
ГП060082
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Разработка «Плана по предупреждению и ликвидации разливов нефтепродуктов на акватории терминала «Утренний» участка № 2 морского порта Сабетта»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
24.12.2020 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22
Контактный телефон
+7 495 720-50-53 доб. 14407
Факс
+7 495 720-50-53
Адрес электронной почты
Petr.Negretskiy@arcticspg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Негрецкий Петр Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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«Плана по предупреждению и ликвидации разливов нефтепродуктов на акватории терминала «Утренний» участка № 2 морского порта Сабетта»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.02.2021 10:30 GMT +326.02.2021 10:3026.02.2021 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060082Дата и время окончания срока приема заявок «Плана по предупреждению и ликвидации разливов нефтепродуктов на акватории терминала «Утренний» участка № 2 морского порта Сабетта»Москва
Дата и время вскрытия заявок
02.03.2021 11:0002.03.2021 11:0002.03.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060082Дата и время вскрытия заявок «Плана по предупреждению и ликвидации разливов нефтепродуктов на акватории терминала «Утренний» участка № 2 морского порта Сабетта»Москва
Подведение итогов не позднее
03.04.2021 10:3003.04.2021 10:3003.04.2021 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060082Подведение итогов не позднее «Плана по предупреждению и ликвидации разливов нефтепродуктов на акватории терминала «Утренний» участка № 2 морского порта Сабетта»Москва
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
«Плана по предупреждению и ликвидации разливов нефтепродуктов на акватории терминала «Утренний» участка № 2 морского порта Сабетта»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Салмановское (Утреннее) нефтегазоконденсатное месторождениеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АРКТИК СПГ 2
Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2
Адрес местонахождения
629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22
84.25.19.110
84.22.12.000
84.25.19.190
Документация лота
Кол-во: 1
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