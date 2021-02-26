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    Главная / Торги / Разработка «Плана по предупреждению и ликвидации разливов нефтепродуктов на акватории терминала «Утренний» участка № 2 морского порта Сабетта»

    Разработка «Плана по предупреждению и ликвидации разливов нефтепродуктов на акватории терминала «Утренний» участка № 2 морского порта Сабетта»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.02.2021 10:3026.02.2021 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060082Дата и время окончания срока приема заявок «Плана по предупреждению и ликвидации разливов нефтепродуктов на акватории терминала «Утренний» участка № 2 морского порта Сабетта»МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060082

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Разработка «Плана по предупреждению и ликвидации разливов нефтепродуктов на акватории терминала «Утренний» участка № 2 морского порта Сабетта»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    24.12.2020 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение___3_к_Договору_на_разработку_плана_ЛРН_акватория.DOCX

    Проект_Договора_на_выполнение_работ_по_разработке_плана_ЛАРН_акватория_v2.DOC

    Приложение__1_ТЗ_к_договору_на_разработку_плана_ЛРН_акватория_v2.DOC

    3._О_безусловном_подписании_договора.docx

    1._Инструкция_по_оформлению_и_подаче_Заявок.doc

    Приложение___2_к_Договору_на_разработку_плана_ЛРН_акватория.XLSX

    2._Соглашение_о_конфиденциальности.DOCX

    ГП060082_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРКТИК СПГ 2
    Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2

    Юридический адрес

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22

    Контактный телефон

    +7 495 720-50-53 доб. 14407

    Факс

    +7 495 720-50-53

    Адрес электронной почты

    Petr.Negretskiy@arcticspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Негрецкий Петр Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    «Плана по предупреждению и ликвидации разливов нефтепродуктов на акватории терминала «Утренний» участка № 2 морского порта Сабетта»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.02.2021 10:30 GMT +326.02.2021 10:3026.02.2021 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060082Дата и время окончания срока приема заявок «Плана по предупреждению и ликвидации разливов нефтепродуктов на акватории терминала «Утренний» участка № 2 морского порта Сабетта»Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    02.03.2021 11:0002.03.2021 11:0002.03.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060082Дата и время вскрытия заявок «Плана по предупреждению и ликвидации разливов нефтепродуктов на акватории терминала «Утренний» участка № 2 морского порта Сабетта»Москва

    Подведение итогов не позднее

    03.04.2021 10:3003.04.2021 10:3003.04.2021 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060082Подведение итогов не позднее «Плана по предупреждению и ликвидации разливов нефтепродуктов на акватории терминала «Утренний» участка № 2 морского порта Сабетта»Москва

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    03.04.202103.04.2021 10:3003.04.2021 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060082Подведение итогов не позднее «Плана по предупреждению и ликвидации разливов нефтепродуктов на акватории терминала «Утренний» участка № 2 морского порта Сабетта»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    «Плана по предупреждению и ликвидации разливов нефтепродуктов на акватории терминала «Утренний» участка № 2 морского порта Сабетта»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Салмановское (Утреннее) нефтегазоконденсатное месторождениеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По факту оказания услуг
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АРКТИК СПГ 2
    Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2

    Адрес местонахождения

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22

    Классификатор ОКПД2

    84.25.19.110

    Услуги по обеспечению безопасности на водных объектах

    84.22.12.000

    Услуги в области гражданской обороны

    84.25.19.190

    Услуги по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/914752/name/60881ccd210ed7.04063777

    27.04.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разработка «Плана по предупреждению и ликвидации разливов нефтепродуктов на акватории терминала «Утренний» участка № 2 морского порта Сабетта»"

    Кол-во: 1

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