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    Главная / Торги / Поставка ксилола, толуола для нужд «ПО «Полет» - филиала АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»

    Поставка ксилола, толуола для нужд «ПО «Полет» - филиала АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.01.2021 09:0029.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009836476Дата и время окончания срока приема заявок Ксилолы, толуолы644021 г. Омск, ул. Б.Хмельницкого, 226Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009836476

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка ксилола, толуола для нужд «ПО «Полет» - филиала АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    23.12.2020 11:52

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    521Д20_5_Решение.pdf

    521Д20_6_Документация_2.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ М.В. ХРУНИЧЕВА"
    Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"

    Юридический адрес

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    Почтовый адрес

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Контактный телефон

    +7 3812 39-70-12

    Факс

    +7 499 749-96-13

    Адрес электронной почты

    shmidt.sa@khrunichev.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лушникова Ольга Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    644021 г. Омск, ул. Б.Хмельницкого, 226

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Ксилолы, толуолы

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.02.202108.02.2021 11:0008.02.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009836476Подведение итогов не позднее Ксилолы, толуолы644021 г. Омск, ул. Б.Хмельницкого, 226

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ксилолы, толуолы

    Начальная цена

    1 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"
    Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"

    Адрес местонахождения

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Классификатор ОКПД2

    20.14.12.150

    Ксилолы

    Классификатор ОКВЭД2

    20.14

    Производство прочих основных органических химических веществ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих основных органических химических веществ"

    Кол-во: 1

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