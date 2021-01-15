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    Главная / Торги / Поставка металлопродукции: круги стальные для нужд «ПО «Полет» - филиала АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»

    Поставка металлопродукции: круги стальные для нужд «ПО «Полет» - филиала АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.01.2021 09:0015.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009836414Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлопродукции: круги стальные6444021, г.Омск, ул.Б.Хмельницкого, д.226Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009836414

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка металлопродукции: круги стальные для нужд «ПО «Полет» - филиала АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    23.12.2020 11:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    522Д20_1_Документация.docx

    522Д20_9_Протокол__14_от_21.01.2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ М.В. ХРУНИЧЕВА"
    Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"

    Юридический адрес

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    Почтовый адрес

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Контактный телефон

    +7 3812 39-70-44

    Факс

    +7 499 749-96-13

    Адрес электронной почты

    Shmidt.SA@khrunichev.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Воскобойникова Татьяна Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    6444021, г.Омск, ул.Б.Хмельницкого, д.226

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка металлопродукции: круги стальные

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.01.2021 09:00 GMT +315.01.2021 09:0015.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009836414Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлопродукции: круги стальные6444021, г.Омск, ул.Б.Хмельницкого, д.226

    Дата и время вскрытия заявок

    15.01.2021 09:0015.01.2021 09:0015.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009836414Дата и время вскрытия заявок Поставка металлопродукции: круги стальные6444021, г.Омск, ул.Б.Хмельницкого, д.226

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.01.202121.01.2021 11:0021.01.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009836414Подведение итогов не позднее Поставка металлопродукции: круги стальные6444021, г.Омск, ул.Б.Хмельницкого, д.226

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка металлопродукции: круги стальные

    Начальная цена

    725 760,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документацией закупки

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией закупкиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией закупки
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"
    Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"

    Адрес местонахождения

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Классификатор ОКПД2

    24.10.62.121

    Прокат сортовой горячекатаный круглый прочий, без дополнительной обработки, включая смотанный после прокатки, из нелегированных сталей

    Классификатор ОКВЭД2

    24.10

    Производство чугуна, стали и ферросплавов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/833010/name/600a6fffbd0148.57239225

    22.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Металлопродукция: круги стальные"

    Кол-во: 1

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