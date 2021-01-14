Условия договора

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

РОССИЯ, Москва, Ленинские горы, д. 1. Дополнительная информация: Заказчик вправе отменить закупку по одному и более предмету закупки до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Решение об отмене закупки размещается в ЕИС в день принятия этого решения. По истечении срока отмены закупки и до заключения договора Заказчик вправе отменить процедуру закупки только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Квалифицированный отбор участников осуществляется с момента получения вторых частей участников и до момента окончания рассмотрения вторых частей заявок.Рассчитать логистику >