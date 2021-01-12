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    Главная / Торги / Открытый аукцион в электронной форме с повышением начальной цены, на право заключения договора купли-продажи движимого имущества 2 лота:Лот № 1 «Реализация автомобиля УАЗ 393995 гос. № В 165 АС 164 VIN ХТТ390995J1211268» Лот № 2 «Реализация автомобиля Mercedes-Benz GL 450 4 Matic гос. № В 119 TP 164 VIN WDC1648711A396404»

    Открытый аукцион в электронной форме с повышением начальной цены, на право заключения договора купли-продажи движимого имущества 2 лота:Лот № 1 «Реализация автомобиля УАЗ 393995 гос. № В 165 АС 164 VIN ХТТ390995J1211268» Лот № 2 «Реализация автомобиля Mercedes-Benz GL 450 4 Matic гос. № В 119 TP 164 VIN WDC1648711A396404»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.01.2021 09:0012.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060074Дата и время окончания срока приема заявок Открытый аукцион в электронной форме с повышением начальной цены, на право заключения договора купли-продажи автомобиля Mercedes-Benz GL 450 4 Matic гос. № В 119 TP 164 VIN WDC1648711A396404. СаратовПечать
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    Лот 1
    Лот 2

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион в электронной форме с повышением начальной цены, на право заключения договора купли-продажи движимого имущества 2 лота:Лот № 1 «Реализация автомобиля УАЗ 393995 гос. № В 165 АС 164 VIN ХТТ390995J1211268» Лот № 2 «Реализация автомобиля Mercedes-Benz GL 450 4 Matic гос. № В 119 TP 164 VIN WDC1648711A396404»

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г. Саратов, Соколовая гора, ул. Аэропорт 53 А.

    Номер извещения

    ГП060074

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    Акционерное общество "ВНИПИгаздобыча"

    Предмет договора

    Открытый аукцион в электронной форме с повышением начальной цены, на право заключения договора купли-продажи автомобиля УАЗ 393995 гос. № В 165 АС 164 VIN ХТТ390995J1211268.

    Начальная цена

    473000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    23-12-2020 11:41 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    14.01.2021 13:00

    Дата и время проведения

    15.01.2021 09:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Документация__2_лота.docx

    протокол_2_часть_473.pdf

    протокол_2_часть_800.pdf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    УАЗ 393995

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    Акционерное общество "ВНИПИгаздобыча"

    Юридический адрес

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4

    Контактный телефон

    +7 452 74-30004 доб. 179

    Адрес электронной почты

    SurovtcevVI@vnipigaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Суровцев Владимир Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    Саратов

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Суровцев Владимир Игоревич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    SurovtcevVI@vnipigaz.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 8452 74-30-00 доб. 4179

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствием с условиями аукционной документацией

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствием с условиями аукционной документацией

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион в электронной форме с повышением начальной цены, на право заключения договора купли-продажи движимого имущества 2 лота:Лот № 1 «Реализация автомобиля УАЗ 393995 гос. № В 165 АС 164 VIN ХТТ390995J1211268» Лот № 2 «Реализация автомобиля Mercedes-Benz GL 450 4 Matic гос. № В 119 TP 164 VIN WDC1648711A396404»

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г. Саратов, Соколовая гора, ул. Аэропорт 53 А.

    Номер извещения

    ГП060074

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    Акционерное общество "ВНИПИгаздобыча"

    Предмет договора

    Открытый аукцион в электронной форме с повышением начальной цены, на право заключения договора купли-продажи автомобиля Mercedes-Benz GL 450 4 Matic гос. № В 119 TP 164 VIN WDC1648711A396404.

    Начальная цена

    800000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    23-12-2020 11:41 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    14.01.2021 13:00

    Дата и время проведения

    15.01.2021 09:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Документация__2_лота.docx

    протокол_2_часть_473.pdf

    протокол_2_часть_800.pdf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Mercedes-Benz GL 450 4 Matic

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    Акционерное общество "ВНИПИгаздобыча"

    Юридический адрес

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4

    Контактный телефон

    +7 452 74-30004 доб. 179

    Адрес электронной почты

    SurovtcevVI@vnipigaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Суровцев Владимир Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    Саратов

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Суровцев Владимир Игоревич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    SurovtcevVI@vnipigaz.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 8452 74-30-00 доб. 4179

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствием с условиями аукционной документацией

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствием с условиями аукционной документацией

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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