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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП060071
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
поставка талька марки ТРПН ГОСТ 19729-74
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Исследование рынка
Дата публикации
23.12.2020 11:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
Почтовый адрес
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
Контактный телефон
+7 342 262-71-62
Факс
+7 342 284-54-54
Адрес электронной почты
YakhinaAliya@npoiskra.ru
Ф.И.О. контактного лица
Яхина Алия Альбертовна
Место рассмотрения предложений
614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка талька марки ТРПН ГОСТ 19729-74
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка талька марки ТРПН ГОСТ 19729-74
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
5 килограмм
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
доставка до склада Покупателя, находящегося по адресу: г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НПО Искра
Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра
Адрес местонахождения
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
08.99.29.171
20.13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 5
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