На право заключения договора на оказание услуги по предоставлению канала передачи данных между точками подключения Заказчика: г. Москва, ул. 4-я 8 марта д.6а (ЦОД М8 Дата3) и г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 60 (БЦ Сенатор)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП060087 Уникальный номер закупки Номер закупки 49/1220/16 ОЗП Наименование закупки На право заключения договора на оказание услуги по предоставлению канала передачи данных между точками подключения Заказчика: г. Москва, ул. 4-я 8 марта д.6а (ЦОД М8 Дата3) и г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 60 (БЦ Сенатор) Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАЛТИЙСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

Все закупки и тендеры БАЛТИЙСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС Юридический адрес 188480, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, Кингисепп, Воровского, 18а Почтовый адрес 121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 29 с 134 Контактный телефон 495 доб.4195454 Факс Адрес электронной почты zakupki@baltchemc.ru Ф.И.О. контактного лица Рябинкова Светлана Викторовна Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Ленинградская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru