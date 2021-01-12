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Номер извещения
ГП060087
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
На право заключения договора на оказание услуги по предоставлению канала передачи данных между точками подключения Заказчика: г. Москва, ул. 4-я 8 марта д.6а (ЦОД М8 Дата3) и г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 60 (БЦ Сенатор)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
23.12.2020 12:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
188480, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, Кингисепп, Воровского, 18а
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 29 с 134
Контактный телефон
495 доб.4195454
Факс
Адрес электронной почты
zakupki@baltchemc.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рябинкова Светлана Викторовна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуги по предоставлению канала передачи данных между точками подключения Заказчика: г. Москва, ул. 4-я 8 марта д.6а (ЦОД М8 Дата3) и г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 60 (БЦ Сенатор)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.01.2021 11:00 GMT +312.01.2021 11:0012.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060087Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуги по предоставлению канала передачи данных между точками подключения Заказчика: г. Москва, ул. 4-я 8 марта д.6а (ЦОД М8 Дата3) и г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 60 (БЦ Сенатор) Москва
Дата и время вскрытия заявок
12.01.2021 11:0012.01.2021 11:0012.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060087Дата и время вскрытия заявок Оказание услуги по предоставлению канала передачи данных между точками подключения Заказчика: г. Москва, ул. 4-я 8 марта д.6а (ЦОД М8 Дата3) и г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 60 (БЦ Сенатор) Москва
Подведение итогов не позднее
29.01.2021 18:0029.01.2021 18:0029.01.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060087Подведение итогов не позднее Оказание услуги по предоставлению канала передачи данных между точками подключения Заказчика: г. Москва, ул. 4-я 8 марта д.6а (ЦОД М8 Дата3) и г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 60 (БЦ Сенатор) Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.01.202129.01.2021 18:0029.01.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060087Подведение итогов не позднее Оказание услуги по предоставлению канала передачи данных между точками подключения Заказчика: г. Москва, ул. 4-я 8 марта д.6а (ЦОД М8 Дата3) и г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 60 (БЦ Сенатор) Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуги по предоставлению канала передачи данных между точками подключения Заказчика: г. Москва, ул. 4-я 8 марта д.6а (ЦОД М8 Дата3) и г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 60 (БЦ Сенатор)
Начальная цена
1 134 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации и техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документации и техническому заданиюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
БАЛТИЙСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
Все закупки и тендеры БАЛТИЙСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
Адрес местонахождения
188480, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, Кингисепп, Воровского, 18а
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 29 с 134
61.1
61.2
61.2
Документация лота
Кол-во: 1
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