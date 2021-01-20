Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / ГАЗЫ И ЖИДКОСТИ ТЕХНИЧЕСКИЕ (АЦЕТИЛЕН)

    ГАЗЫ И ЖИДКОСТИ ТЕХНИЧЕСКИЕ (АЦЕТИЛЕН)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.01.2021 11:5920.01.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009836267Дата и время окончания срока приема заявок Ацетилен технический Краснодар ул. Строителей 23 каб.212Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009836267

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    200-18-2020

    Наименование закупки

    ГАЗЫ И ЖИДКОСТИ ТЕХНИЧЕСКИЕ (АЦЕТИЛЕН)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    23.12.2020 11:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_200_18_2020.rar

    итоговый_протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР

    Юридический адрес

    350051, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 23,

    Почтовый адрес

    г. Краснодар, ул. Строителей, 23

    Контактный телефон

    +7 861 279-44-65

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    O.Barsukova@gazpromgk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Барсукова Оксана Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Краснодар ул. Строителей 23 каб.212

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Ацетилен технический

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.01.2021 11:59 GMT +320.01.2021 11:5920.01.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009836267Дата и время окончания срока приема заявок Ацетилен технический Краснодар ул. Строителей 23 каб.212

    Дата и время вскрытия заявок

    20.01.2021 11:5920.01.2021 11:5920.01.2021 11:59Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009836267Дата и время вскрытия заявок Ацетилен технический Краснодар ул. Строителей 23 каб.212

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.01.202122.01.2021 16:0022.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009836267Подведение итогов не позднее Ацетилен технический Краснодар ул. Строителей 23 каб.212

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ацетилен технический

    Начальная цена

    2 175 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР

    Адрес местонахождения

    350051, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 23,

    г. Краснодар, ул. Строителей, 23

    Классификатор ОКПД2

    20.11

    Газы промышленные

    Классификатор ОКВЭД2

    20.11

    Производство промышленных газов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/833555/name/600ac0cf3e7201.56480922

    22.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство промышленных газов"

    Кол-во:

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕНЗА
    Конкурентный отбор № 32211069422
    Поставка кислорода технического и ацетилена
    Поставка кислорода технического и ацетилена
    591828
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 09:59(GMT+03:00)
    2 118 150
    Лоты:
    1
    Регион:
    Пензенская область
    АО «ОТЭКО»
    Запрос предложений № ГП225293
    Поставка технических газов на 2022 год
    Поставка технических газов на 2022 год
    590764
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить