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    Главная / Торги / Выполнение работ по производственному контролю за соблюдением нормативов предельно-допустимых выбросов на источниках выбросов, контрольных постах, исследованию состояния атмосферного воздуха и шумового давления на границе установленной СЗЗ, оценки эффективности установок очистки газа (ГОУ)

    Выполнение работ по производственному контролю за соблюдением нормативов предельно-допустимых выбросов на источниках выбросов, контрольных постах, исследованию состояния атмосферного воздуха и шумового давления на границе установленной СЗЗ, оценки эффективности установок очистки газа (ГОУ)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.01.2021 09:0012.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009836278Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по производственному контролю за соблюдением нормативов предельно-допустимых выбросов на источниках выбросов, контрольных постах, исследованию состояния атмосферного воздуха и шумового давления на границе установленной СЗЗ, оценки эффективности установок очистки газа (ГОУ)г. Воронеж, ул. Ворошилова, д.20Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009836278

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по производственному контролю за соблюдением нормативов предельно-допустимых выбросов на источниках выбросов, контрольных постах, исследованию состояния атмосферного воздуха и шумового давления на границе установленной СЗЗ, оценки эффективности установок очистки газа (ГОУ)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    23.12.2020 11:28

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Протокол__37_от_26.01.2021_Выполнение_работ_по_производственному_контролю_итоги.docx

    ЗП_480_КБХА_Приложение__4_к_ТЗ_ПГ_ГОУ_МП.docx

    ЗП_480_КБХА_Приложение__8_к_ТЗ_сзз_пл._2_3.docx

    ЗП_480_КБХА_Приложение__10_к_ТЗ_График_проведения_работ.DOCX

    ЗП_480_КБХА_Приложение__11_к_ТЗ_на_закупку.DOCX

    ЗП_480_КБХА_Приложение__5__6_к_ТЗ_План_графики_на_постах.docx

    ЗП_480_КБХА_Приложение__3_к_ТЗ_ПГ_ГОУ_ИК.docx

    ЗП_480_КБХА_Приложение__9_к_ТЗ_cзз_пл._4.PDF

    ЗП_480_КБХА_Приложение__7_к_ТЗ_сзз_пл._1.PDF

    ЗП_480_КБХА_Приложение__2_к_ТЗ_ПГ_ГОУ_ОП.docx

    ЗП_480_КБХА_Приложение__1_к_ТЗ_ПГ_контроля_ПДВ.docx

    ЗП_480_КБХА_выполнение_работ_по_производственному_контролю.DOCX

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ХИМАВТОМАТИКИ
    Все закупки и тендеры АО КБХА

    Юридический адрес

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,

    Почтовый адрес

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20

    Контактный телефон

    +7 473 234-85-81

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakupki@kbkha.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Биринцев Дмитрий Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    г. Воронеж, ул. Ворошилова, д.20

    Закупки и тендеры Воронежская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по производственному контролю за соблюдением нормативов предельно-допустимых выбросов на источниках выбросов, контрольных постах, исследованию состояния атмосферного воздуха и шумового давления на границе установленной СЗЗ, оценки эффективности установок очистки газа (ГОУ)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.01.202126.01.2021 14:0026.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009836278Подведение итогов не позднее Выполнение работ по производственному контролю за соблюдением нормативов предельно-допустимых выбросов на источниках выбросов, контрольных постах, исследованию состояния атмосферного воздуха и шумового давления на границе установленной СЗЗ, оценки эффективности установок очистки газа (ГОУ)г. Воронеж, ул. Ворошилова, д.20

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по производственному контролю за соблюдением нормативов предельно-допустимых выбросов на источниках выбросов, контрольных постах, исследованию состояния атмосферного воздуха и шумового давления на границе установленной СЗЗ, оценки эффективности установок очистки газа (ГОУ)

    Начальная цена

    1 700 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КБХА
    Все закупки и тендеры АО КБХА

    Адрес местонахождения

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20

    Классификатор ОКПД2

    71.12.39.113

    Услуги по мониторингу загрязнения окружающей среды для физических и юридических лиц

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12

    Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/837862/name/6013989a79f670.92302555

    29.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по производственному контролю за соблюдением нормативов предельно-допустимых выбросов на источниках выбросов, контрольных постах, исследованию состояния атмосферного воздуха и шумового давления на границе установленной СЗЗ, оценки эффективности установок очистки газа (ГОУ)"

    Кол-во: 1

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