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Номер извещения
32009836312
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка материалов для нужд столярного цеха на 2021 г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Дата публикации
23.12.2020 11:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33
Почтовый адрес
125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33
Контактный телефон
+7 495 602-04-31
Факс
+7 495 602-04-31
Адрес электронной почты
otd57_bz@mmza.ru
Ф.И.О. контактного лица
Горбачева Екатерина Андреевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка материалов для нужд столярного цеха на 2021 г.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.01.2021 10:00 GMT +312.01.2021 10:0012.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009836312Дата и время окончания срока приема заявок Поставка материалов для нужд столярного цеха на 2021 г.Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
21.01.2021 16:0021.01.2021 16:0021.01.2021 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009836312Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка материалов для нужд столярного цеха на 2021 г.Москва
Дата и время проведения
25.01.2021 14:0025.01.2021 14:0025.01.2021 14:00Europe/MoscowДата и время проведения 32009836312Дата и время проведения Поставка материалов для нужд столярного цеха на 2021 г.Москва
Подведение итогов не позднее
28.01.2021 13:0028.01.2021 13:0028.01.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009836312Подведение итогов не позднее Поставка материалов для нужд столярного цеха на 2021 г.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка материалов для нужд столярного цеха на 2021 г.
Начальная цена
4 788 368,11
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1440 листов; 395 усл.ед.; 5 рулонов; 71 лист; 93 уп..
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
125130, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 33.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
АО ММЗ АВАНГАРД
Все закупки и тендеры АО ММЗ АВАНГАРД
Адрес местонахождения
125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33
16.21
16.21
Документация лота
Кол-во: 1440.00000
Кол-во: 395.00000
Кол-во: 5.00000
Кол-во: 71.00000
Кол-во: 93.00000
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