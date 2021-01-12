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    Главная / Торги / Поставка материалов для нужд столярного цеха на 2021 г.

    Поставка материалов для нужд столярного цеха на 2021 г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.01.2021 10:0012.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009836312Дата и время окончания срока приема заявок Поставка материалов для нужд столярного цеха на 2021 г.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009836312

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка материалов для нужд столярного цеха на 2021 г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Дата публикации

    23.12.2020 11:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    32009836312_02_015_21.pdf

    Документация.docx

    Извещение.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Московский машиностроительный завод АВАНГАРД
    Все закупки и тендеры АО ММЗ АВАНГАРД

    Юридический адрес

    125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33

    Почтовый адрес

    125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33

    Контактный телефон

    +7 495 602-04-31

    Факс

    +7 495 602-04-31

    Адрес электронной почты

    otd57_bz@mmza.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горбачева Екатерина Андреевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка материалов для нужд столярного цеха на 2021 г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.01.2021 10:00 GMT +312.01.2021 10:0012.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009836312Дата и время окончания срока приема заявок Поставка материалов для нужд столярного цеха на 2021 г.Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    21.01.2021 16:0021.01.2021 16:0021.01.2021 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009836312Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка материалов для нужд столярного цеха на 2021 г.Москва

    Дата и время проведения

    25.01.2021 14:0025.01.2021 14:0025.01.2021 14:00Europe/MoscowДата и время проведения 32009836312Дата и время проведения Поставка материалов для нужд столярного цеха на 2021 г.Москва

    Подведение итогов не позднее

    28.01.2021 13:0028.01.2021 13:0028.01.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009836312Подведение итогов не позднее Поставка материалов для нужд столярного цеха на 2021 г.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.01.202128.01.2021 13:0028.01.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009836312Подведение итогов не позднее Поставка материалов для нужд столярного цеха на 2021 г.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка материалов для нужд столярного цеха на 2021 г.

    Начальная цена

    4 788 368,11

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1440 листов; 395 усл.ед.; 5 рулонов; 71 лист; 93 уп..

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    125130, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 33.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В полном соответствии с требованиями Части II. «Техническая часть» документации об аукционе и Части III. «Проект договора» документации об аукционе.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ММЗ АВАНГАРД
    Все закупки и тендеры АО ММЗ АВАНГАРД

    Адрес местонахождения

    125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33

    Классификатор ОКПД2

    16.21

    Листы для облицовки и плиты многослойные

    Классификатор ОКВЭД2

    16.21

    Производство шпона, фанеры, деревянных плит и панелей

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/837583/name/6012b9f096d9c5.88925518

    28.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство шпона, фанеры, деревянных плит и панелей"

    Кол-во: 1440.00000

    "Позиция 2"

    "Производство клеев"

    Кол-во: 395.00000

    "Позиция 3"

    "Производство прочих деревянных изделий; производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения"

    Кол-во: 5.00000

    "Позиция 4"

    "Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей"

    Кол-во: 71.00000

    "Позиция 5"

    "Производство изделий из проволоки, цепей и пружин"

    Кол-во: 93.00000

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