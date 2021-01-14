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    Главная / Торги / Открытый запрос котировок в электронной форме на право заключения договора купли-продажи на приобретение металлорежущего инструмента фирмы «ISCAR» или эквивалент.

    Открытый запрос котировок в электронной форме на право заключения договора купли-продажи на приобретение металлорежущего инструмента фирмы «ISCAR» или эквивалент.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.01.2021 08:0014.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009845023Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение металлорежущего инструмента "ISCAR" 142205, Московская область, г. Серпухов, ул. Дзержинского, д.11Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009845023

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    305о

    Наименование закупки

    Открытый запрос котировок в электронной форме на право заключения договора купли-продажи на приобретение металлорежущего инструмента фирмы «ISCAR» или эквивалент.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    24.12.2020 16:34

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Карточка_Поставщика.xls

    Проект_договора.docx

    Извещение..doc

    Протокол_305о_2.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РАТЕП
    Все закупки и тендеры АО РАТЕП

    Юридический адрес

    142205, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г СЕРПУХОВ, УЛ ДЗЕРЖИНСКОГО, ДОМ 11,

    Почтовый адрес

    142205, Российская Федерация, Московская область, г. Серпухов, ул. Дзержинского, д. 11

    Контактный телефон

    +7 496 778-64-57

    Факс

    +7 496 778-63-01

    Адрес электронной почты

    zakupki@ratep.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    О. О. З.

    Место рассмотрения предложений

    142205, Московская область, г. Серпухов, ул. Дзержинского, д.11

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение металлорежущего инструмента "ISCAR"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.01.202121.01.2021 23:5921.01.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009845023Подведение итогов не позднее Приобретение металлорежущего инструмента "ISCAR" 142205, Московская область, г. Серпухов, ул. Дзержинского, д.11

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение металлорежущего инструмента "ISCAR"

    Начальная цена

    673 354,92

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    278 штук

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    142205, Московская область, г. Серпухов, ул. Дзержинского, д.11Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия и сроки поставки товара Продавец обязан самостоятельно, своим транспортом осуществить доставку товара на склад Заказчика. Продавец не менее чем за 2 (Два) рабочих дня до предполагаемой даты доставки товара, обязан известить Заказчика об отправке товара, а также сообщить Заказчику необходимые для оформления пропуска на территорию Заказчика данные работников Продавец: (Ф.И.О., паспортные данные, марку и государственный номер транспортного средства), с соблюдением (учетом) требований Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», посредством факсимильной, телеграфной или электронной связи. Передача товара частями (партиями) не допускается. Товар считается переданным Продавцом Заказчику только после подписания сторонами сопроводительных документов (товарной накладной ТОРГ-12, универсального передаточного документа (УПД)). Доставка должна осуществляться в рабочий день (пн.-пт.) с 9:00 часов до 16:00 часов по московскому времени, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00 часов. Передача товара производится в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с момента подписания договора с помощью электронной подписи (ЭП) на электронной площадке.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РАТЕП»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РАТЕП
    Все закупки и тендеры АО РАТЕП

    Адрес местонахождения

    142205, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г СЕРПУХОВ, УЛ ДЗЕРЖИНСКОГО, ДОМ 11,

    142205, Российская Федерация, Московская область, г. Серпухов, ул. Дзержинского, д. 11

    Классификатор ОКПД2

    25.73.40.276

    Пластинки сменные твердосплавные

    Классификатор ОКВЭД2

    47

    Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/833081/name/600a7a924c0f95.04416707

    22.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами"

    Кол-во: 272.00000

    "Позиция 2"

    "Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами"

    Кол-во: 6.00000

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