Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Условия и сроки поставки товара Продавец обязан самостоятельно, своим транспортом осуществить доставку товара на склад Заказчика. Продавец не менее чем за 2 (Два) рабочих дня до предполагаемой даты доставки товара, обязан известить Заказчика об отправке товара, а также сообщить Заказчику необходимые для оформления пропуска на территорию Заказчика данные работников Продавец: (Ф.И.О., паспортные данные, марку и государственный номер транспортного средства), с соблюдением (учетом) требований Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», посредством факсимильной, телеграфной или электронной связи. Передача товара частями (партиями) не допускается. Товар считается переданным Продавцом Заказчику только после подписания сторонами сопроводительных документов (товарной накладной ТОРГ-12, универсального передаточного документа (УПД)). Доставка должна осуществляться в рабочий день (пн.-пт.) с 9:00 часов до 16:00 часов по московскому времени, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00 часов. Передача товара производится в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с момента подписания договора с помощью электронной подписи (ЭП) на электронной площадке.