Запрос котировок 105 в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на право заключения договора на поставку насосов центробежных двухстороннего входа для питьевых вод, для нужд ООО «Волжские коммунальные системы».

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32009836364 Уникальный номер закупки Номер закупки 105 Наименование закупки Запрос котировок 105 в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на право заключения договора на поставку насосов центробежных двухстороннего входа для питьевых вод, для нужд ООО «Волжские коммунальные системы». Валюта процедуры EUR Способ закупки Запрос котировок в электронной форме для СМСП Дата публикации

Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью Волжские коммунальные системы

Все закупки и тендеры Волжские коммунальные системы Юридический адрес 445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50 Почтовый адрес 445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50 Контактный телефон +7 8482 55-13-76 Факс +7 8482 55-13-67 Адрес электронной почты soldatov_vn@volcomsys.ru Ф.И.О. контактного лица Солдатов Владимир Николаевич Место рассмотрения предложений Тольятти Закупки и тендеры Самарская область Ключевые слова:

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