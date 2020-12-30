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    Главная / Торги / Запрос котировок 105 в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на право заключения договора на поставку насосов центробежных двухстороннего входа для питьевых вод, для нужд ООО «Волжские коммунальные системы».

    Запрос котировок 105 в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на право заключения договора на поставку насосов центробежных двухстороннего входа для питьевых вод, для нужд ООО «Волжские коммунальные системы».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 08:0030.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009836364Дата и время окончания срока приема заявок Поставка насосов центробежных двухстороннего входа для питьевых водТольяттиПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009836364

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    105

    Наименование закупки

    Запрос котировок 105 в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на право заключения договора на поставку насосов центробежных двухстороннего входа для питьевых вод, для нужд ООО «Волжские коммунальные системы».

    Валюта процедуры

    EUR

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    23.12.2020 11:39

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    ЗК_105_поставка_насосов_центробежных_СМСП.zip

    Протокол__372.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Волжские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Волжские коммунальные системы

    Юридический адрес

    445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50

    Почтовый адрес

    445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50

    Контактный телефон

    +7 8482 55-13-76

    Факс

    +7 8482 55-13-67

    Адрес электронной почты

    soldatov_vn@volcomsys.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Солдатов Владимир Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Тольятти

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка насосов центробежных двухстороннего входа для питьевых вод

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.12.202031.12.2020 13:0031.12.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009836364Подведение итогов не позднее Поставка насосов центробежных двухстороннего входа для питьевых водТольятти

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка насосов центробежных двухстороннего входа для питьевых вод

    Начальная цена

    64 056,00

    Валюта

    EUR

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно условиям конкурентной закупки.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условиям конкурентной закупки.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условиям конкурентной закупки.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Волжские коммунальные системы»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Волжские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Волжские коммунальные системы

    Адрес местонахождения

    445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50

    Классификатор ОКПД2

    28.13

    Насосы и компрессоры прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    28.13

    Производство прочих насосов и компрессоров

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/824282/name/5fed967204f3c3.20375181

    31.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих насосов и компрессоров"

    Кол-во: 2.00000

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