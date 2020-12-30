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Номер извещения
32009836364
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос котировок 105 в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на право заключения договора на поставку насосов центробежных двухстороннего входа для питьевых вод, для нужд ООО «Волжские коммунальные системы».
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
23.12.2020 11:39
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50
Почтовый адрес
445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50
Контактный телефон
+7 8482 55-13-76
Факс
+7 8482 55-13-67
Адрес электронной почты
soldatov_vn@volcomsys.ru
Ф.И.О. контактного лица
Солдатов Владимир Николаевич
Место рассмотрения предложений
Тольятти
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка насосов центробежных двухстороннего входа для питьевых вод
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка насосов центробежных двухстороннего входа для питьевых вод
Начальная цена
64 056,00
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно условиям конкурентной закупки.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно условиям конкурентной закупки.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Волжские коммунальные системы
Все закупки и тендеры Волжские коммунальные системы
Адрес местонахождения
445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50
28.13
28.13
Документация лота
Кол-во: 2.00000
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