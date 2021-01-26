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    Главная / Торги / Открытый конкурентный отбор в электронной форме №151-2020 на оказание услуг по номенклатурной группе: Услуги информационно-вычислительные. Оказание услуг по сопровождению, обновлению и адаптации экземпляров Систем КонсультантПлюс для нужд АО «Газпром газораспределения Брянск»

    Открытый конкурентный отбор в электронной форме №151-2020 на оказание услуг по номенклатурной группе: Услуги информационно-вычислительные. Оказание услуг по сопровождению, обновлению и адаптации экземпляров Систем КонсультантПлюс для нужд АО «Газпром газораспределения Брянск»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.01.2021 11:5926.01.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009841326Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ ( оказание услуг) по номенклатурной группе: Услуги информационно-вычислительные.БрянскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009841326

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    151-2020

    Наименование закупки

    Открытый конкурентный отбор в электронной форме №151-2020 на оказание услуг по номенклатурной группе: Услуги информационно-вычислительные. Оказание услуг по сопровождению, обновлению и адаптации экземпляров Систем КонсультантПлюс для нужд АО «Газпром газораспределения Брянск»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    24.12.2020 09:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_151_2020.docx

    Протокол_151_2020.pdf

    Проект_договора.docx

    Извещение_об_осуществлении_открытого_конкурентного_отбора_в_электронной_форме__.docx

    Извещение_о_внесении_изменений_151_2020...docx

    Документация_от_открытом_конкурентном_отборе_в_электронной_форме___11_2020.doc

    Техническое_задание.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БРЯНСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БРЯНСК

    Юридический адрес

    241050, ОБЛ БРЯНСКАЯ, Г БРЯНСК, УЛ ЩУКИНА, ДОМ 54,

    Почтовый адрес

    241033, ОБЛ БРЯНСКАЯ, Г БРЯНСК, УЛ ЩУКИНА, ДОМ 54

    Контактный телефон

    +7 4832 58-99-31

    Факс

    +7 4832 58-99-31

    Адрес электронной почты

    OstashukIA@gro32.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Осташук Ирина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Брянск

    Закупки и тендеры Брянская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ ( оказание услуг) по номенклатурной группе: Услуги информационно-вычислительные.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.01.202128.01.2021 12:0028.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009841326Подведение итогов не позднее Выполнение работ ( оказание услуг) по номенклатурной группе: Услуги информационно-вычислительные.Брянск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ ( оказание услуг) по номенклатурной группе: Услуги информационно-вычислительные.

    Начальная цена

    600 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БРЯНСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БРЯНСК

    Адрес местонахождения

    241050, ОБЛ БРЯНСКАЯ, Г БРЯНСК, УЛ ЩУКИНА, ДОМ 54,

    241033, ОБЛ БРЯНСКАЯ, Г БРЯНСК, УЛ ЩУКИНА, ДОМ 54

    Классификатор ОКПД2

    62.09.2

    Услуги в области информационных технологий и компьютерные услуги прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    62.09

    Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/837484/name/6012ae09d769b8.88585362

    28.01.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/837486/name/6012ae0fde7ba7.19100273

    28.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая"

    Кол-во: 1.00000

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