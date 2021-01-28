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Номер извещения
32009836323
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по разработке и согласованию проектов санитарно-защитной зоны (далее СЗЗ) объектов ООО «Ростгаз»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
23.12.2020 11:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
414021, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Боевая, 139 помещ.2
Почтовый адрес
346421, Российская Федерация, Ростовская область, Новочеркасск, проспект Баклановский, 115
Контактный телефон
+7 8635 26-60-76
Факс
--
Адрес электронной почты
info@rostgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Федоров Сергей Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Новочеркасск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Разработка и согласование проектов санитарно-защитной зоны для нужд ООО "Ростгаз"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.01.2021 10:00 GMT +328.01.2021 10:0028.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009836323Дата и время окончания срока приема заявок Разработка и согласование проектов санитарно-защитной зоны для нужд ООО "Ростгаз" Новочеркасск
Дата и время вскрытия заявок
28.01.2021 10:0028.01.2021 10:0028.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009836323Дата и время вскрытия заявок Разработка и согласование проектов санитарно-защитной зоны для нужд ООО "Ростгаз" Новочеркасск
Подведение итогов не позднее
09.02.2021 14:0009.02.2021 14:0009.02.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009836323Подведение итогов не позднее Разработка и согласование проектов санитарно-защитной зоны для нужд ООО "Ростгаз" Новочеркасск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка и согласование проектов санитарно-защитной зоны для нужд ООО "Ростгаз"
Начальная цена
3 476 250,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
414021, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Боевая, 139 помещ.2
346421, Российская Федерация, Ростовская область, Новочеркасск, проспект Баклановский, 115
72.1
72.1
Документация лота
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