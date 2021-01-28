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    Главная / Торги / Оказание услуг по разработке и согласованию проектов санитарно-защитной зоны (далее СЗЗ) объектов ООО «Ростгаз»

    Оказание услуг по разработке и согласованию проектов санитарно-защитной зоны (далее СЗЗ) объектов ООО «Ростгаз»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.01.2021 10:0028.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009836323Дата и время окончания срока приема заявок Разработка и согласование проектов санитарно-защитной зоны для нужд ООО "Ростгаз" НовочеркасскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009836323

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по разработке и согласованию проектов санитарно-защитной зоны (далее СЗЗ) объектов ООО «Ростгаз»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    23.12.2020 11:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    приложения1_4_к__итоговому_протоколу.docx

    32009836323_second_parts_protocol.rtf

    Приложение_1_проект__договора_по_санит_защит_зоне__002_.doc

    Форма_3_Коммерческое_предложение.xlsx

    Форма__Штатная_расстановка__образец_заполнения___Подготовлен.rtf

    Извещение.docx

    Приложение_2_Техническое_задание_СЗЗ_.docx

    Документация_разработка_паспортов_СЗЗ.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Ростгаз
    Все закупки и тендеры Ростгаз

    Юридический адрес

    414021, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Боевая, 139 помещ.2

    Почтовый адрес

    346421, Российская Федерация, Ростовская область, Новочеркасск, проспект Баклановский, 115

    Контактный телефон

    +7 8635 26-60-76

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    info@rostgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Федоров Сергей Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Новочеркасск

    Закупки и тендеры Ростовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Разработка и согласование проектов санитарно-защитной зоны для нужд ООО "Ростгаз"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.01.2021 10:00 GMT +328.01.2021 10:0028.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009836323Дата и время окончания срока приема заявок Разработка и согласование проектов санитарно-защитной зоны для нужд ООО "Ростгаз" Новочеркасск

    Дата и время вскрытия заявок

    28.01.2021 10:0028.01.2021 10:0028.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009836323Дата и время вскрытия заявок Разработка и согласование проектов санитарно-защитной зоны для нужд ООО "Ростгаз" Новочеркасск

    Подведение итогов не позднее

    09.02.2021 14:0009.02.2021 14:0009.02.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009836323Подведение итогов не позднее Разработка и согласование проектов санитарно-защитной зоны для нужд ООО "Ростгаз" Новочеркасск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.02.202109.02.2021 14:0009.02.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009836323Подведение итогов не позднее Разработка и согласование проектов санитарно-защитной зоны для нужд ООО "Ростгаз" Новочеркасск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Разработка и согласование проектов санитарно-защитной зоны для нужд ООО "Ростгаз"

    Начальная цена

    3 476 250,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ростгаз
    Все закупки и тендеры Ростгаз

    Адрес местонахождения

    414021, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Боевая, 139 помещ.2

    346421, Российская Федерация, Ростовская область, Новочеркасск, проспект Баклановский, 115

    Классификатор ОКПД2

    72.1

    Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области естественных и технических наук

    Классификатор ОКВЭД2

    72.1

    Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/844881/name/60212ce5aa0c48.52974716

    08.02.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/844877/name/60212c12392019.32232816

    08.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук"

    Кол-во:

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