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    Главная / Торги / Поставка многофункциональных устройств и комплектующих

    Поставка многофункциональных устройств и комплектующих

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 10:0030.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009836069Дата и время окончания срока приема заявок Поставка многофункциональных устройств и комплектующих КалининградПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009836069

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка многофункциональных устройств и комплектующих

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    23.12.2020 11:02

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Документация.zip

    Протокол_2.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество «Опытное конструкторское бюро «Факел»
    Все закупки и тендеры АО «ОКБ «Факел»

    Юридический адрес

    236001, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Московский проспект, дом 181

    Почтовый адрес

    236001, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Московский проспект, дом 181

    Контактный телефон

    +7 4012 55-69-11

    Факс

    Адрес электронной почты

    SimanovichEV@fakel-russia.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Симанович Екатерина Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Калининград

    Закупки и тендеры Калининградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка многофункциональных устройств и комплектующих

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 15:0030.12.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009836069Подведение итогов не позднее Поставка многофункциональных устройств и комплектующих Калининград

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка многофункциональных устройств и комплектующих

    Начальная цена

    991 014,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с проектом договора и Техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора и Техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора и Техническим заданием

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «ОКБ «Факел»
    Все закупки и тендеры АО «ОКБ «Факел»

    Адрес местонахождения

    236001, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Московский проспект, дом 181

    Классификатор ОКПД2

    26.20.18.000

    Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных, копирование, сканирование, прием и передача факсимильных сообщений

    Классификатор ОКВЭД2

    26.20.1

    Производство компьютеров

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/823711/name/5fec70794f0892.25508021

    30.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство компьютеров"

    Кол-во: 29.00000

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