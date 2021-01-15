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Номер извещения
ГП060061
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Экспертиза промышленной безопасности здания цеха №11, 7
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
23.12.2020 10:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 963 850-92-64
Факс
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Адрес электронной почты
Irina.Shevchenko@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Шевченко Ирина Викторовна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по проведении экспертизы промышленной безопасности здания цеха №11, 7
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.01.2021 08:00 GMT +315.01.2021 08:0015.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060061Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведении экспертизы промышленной безопасности здания цеха №11, 7Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
15.01.2021 08:0015.01.2021 08:0015.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060061Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведении экспертизы промышленной безопасности здания цеха №11, 7Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
29.03.2021 08:0029.03.2021 08:0029.03.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060061Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведении экспертизы промышленной безопасности здания цеха №11, 7Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведении экспертизы промышленной безопасности здания цеха №11, 7
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Оказание услуг по проведении экспертизы промышленной безопасности здания цеха №11, 7
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
город Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33, здание цеха №11, 7.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
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Документация лота
Кол-во: 1
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