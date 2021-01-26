www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32009836116
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение в Производственном корпусе 1 АО «УМЗ», расположенном по адресу: г.Ульяновск, Московское шоссе, 94, работ по капитальному ремонту: - экранированного помещения №1 в осях 12-13/И-Л, включающего в себя производственные помещения №290, №289 и тамбуры №288, №291 (лит.10А19) согласно Технического паспорта от 05.12.2010г.; - экранированного помещения №2 в осях 12-13/Л-Н, включающего в себя производственные помещения №292, №296, коридор №293 и тамбур №294 (лит.10А19) согласно Технического паспорта от 05.12.2010г.; - помещения №1 генераторной в осях 10-11/Ж-Е (производственного помещения №77 (лит.10А19) согласно Технического паспорта от 05.12.2010г.); - помещения №2 генераторной в осях 10-11/Ж-Е (производственного помещения №78 (лит.10А19) согласно Технического паспорта от 05.12.2010г.)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме для СМСП
Дата публикации
23.12.2020 11:10
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
432008, Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновск, Московское шоссе, 94
Почтовый адрес
432008, Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновск, Московское шоссе, 94
Контактный телефон
+7 8422 40-74-34
Факс
+7 8422 40-74-34
Адрес электронной почты
oozd@aoumz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дмитриев Алексей Викторович
Место рассмотрения предложений
Ульяновск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение в Производственном корпусе 1 АО «УМЗ», расположенном по адресу: г.Ульяновск, Московское шоссе, 94, работ по капитальному ремонту: - экранированного помещения №1 в осях 12-13/И-Л, включающего в себя производственные помещения №290, №289 и тамбуры №288, №291 (лит.10А19) согласно Технического паспорта от 05.12.2010г.; - экранированного помещения №2 в осях 12-13/Л-Н, включающего в себя производственные помещения №292, №296, коридор №293 и тамбур №294 (лит.10А19) согласно Технического паспорта от 05.12.2010г.; - помещения №1 генераторной в осях 10-11/Ж-Е (производственного помещения №77 (лит.10А19) согласно Технического паспорта от 05.12.2010г.); - помещения №2 генераторной в осях 10-11/Ж-Е (производственного помещения №78 (лит.10А19) согласно Технического паспорта от 05.12.2010г.)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
03.02.202103.02.2021 21:0003.02.2021 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009836116Подведение итогов не позднее Выполнение в Производственном корпусе 1 АО «УМЗ», расположенном по адресу: г.Ульяновск, Московское шоссе, 94, работ по капитальному ремонту: - экранированного помещения №1 в осях 12-13/И-Л, включающего в себя производственные помещения №290, №289 и тамбуры №288, №291 (лит.10А19) согласно Технического паспорта от 05.12.2010г.; - экранированного помещения №2 в осях 12-13/Л-Н, включающего в себя производственные помещения №292, №296, коридор №293 и тамбур №294 (лит.10А19) согласно Технического паспорта от 05.12.2010г.; - помещения №1 генераторной в осях 10-11/Ж-Е (производственного помещения №77 (лит.10А19) согласно Технического паспорта от 05.12.2010г.); - помещения №2 генераторной в осях 10-11/Ж-Е (производственного помещения №78 (лит.10А19) согласно Технического паспорта от 05.12.2010г.) Ульяновск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение в Производственном корпусе 1 АО «УМЗ», расположенном по адресу: г.Ульяновск, Московское шоссе, 94, работ по капитальному ремонту: - экранированного помещения №1 в осях 12-13/И-Л, включающего в себя производственные помещения №290, №289 и тамбуры №288, №291 (лит.10А19) согласно Технического паспорта от 05.12.2010г.; - экранированного помещения №2 в осях 12-13/Л-Н, включающего в себя производственные помещения №292, №296, коридор №293 и тамбур №294 (лит.10А19) согласно Технического паспорта от 05.12.2010г.; - помещения №1 генераторной в осях 10-11/Ж-Е (производственного помещения №77 (лит.10А19) согласно Технического паспорта от 05.12.2010г.); - помещения №2 генераторной в осях 10-11/Ж-Е (производственного помещения №78 (лит.10А19) согласно Технического паспорта от 05.12.2010г.)
Начальная цена
32 262 134,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
432008, Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновск, Московское шоссе, 94
43
43
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.