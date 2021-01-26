Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Выполнение в Производственном корпусе 1 АО «УМЗ», расположенном по адресу: г.Ульяновск, Московское шоссе, 94, работ по капитальному ремонту: - экранированного помещения №1 в осях 12-13/И-Л, включающего в себя производственные помещения №290, №289 и тамбуры №288, №291 (лит.10А19) согласно Технического паспорта от 05.12.2010г.; - экранированного помещения №2 в осях 12-13/Л-Н, включающего в себя производственные помещения №292, №296, коридор №293 и тамбур №294 (лит.10А19) согласно Технического паспорта от 05.12.2010г.; - помещения №1 генераторной в осях 10-11/Ж-Е (производственного помещения №77 (лит.10А19) согласно Технического паспорта от 05.12.2010г.); - помещения №2 генераторной в осях 10-11/Ж-Е (производственного помещения №78 (лит.10А19) согласно Технического паспорта от 05.12.2010г.)

    Выполнение в Производственном корпусе 1 АО «УМЗ», расположенном по адресу: г.Ульяновск, Московское шоссе, 94, работ по капитальному ремонту: - экранированного помещения №1 в осях 12-13/И-Л, включающего в себя производственные помещения №290, №289 и тамбуры №288, №291 (лит.10А19) согласно Технического паспорта от 05.12.2010г.; - экранированного помещения №2 в осях 12-13/Л-Н, включающего в себя производственные помещения №292, №296, коридор №293 и тамбур №294 (лит.10А19) согласно Технического паспорта от 05.12.2010г.; - помещения №1 генераторной в осях 10-11/Ж-Е (производственного помещения №77 (лит.10А19) согласно Технического паспорта от 05.12.2010г.); - помещения №2 генераторной в осях 10-11/Ж-Е (производственного помещения №78 (лит.10А19) согласно Технического паспорта от 05.12.2010г.)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.01.2021 17:0026.01.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009836116Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение в Производственном корпусе 1 АО «УМЗ», расположенном по адресу: г.Ульяновск, Московское шоссе, 94, работ по капитальному ремонту: - экранированного помещения №1 в осях 12-13/И-Л, включающего в себя производственные помещения №290, №289 и тамбуры №288, №291 (лит.10А19) согласно Технического паспорта от 05.12.2010г.; - экранированного помещения №2 в осях 12-13/Л-Н, включающего в себя производственные помещения №292, №296, коридор №293 и тамбур №294 (лит.10А19) согласно Технического паспорта от 05.12.2010г.; - помещения №1 генераторной в осях 10-11/Ж-Е (производственного помещения №77 (лит.10А19) согласно Технического паспорта от 05.12.2010г.); - помещения №2 генераторной в осях 10-11/Ж-Е (производственного помещения №78 (лит.10А19) согласно Технического паспорта от 05.12.2010г.) УльяновскПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009836116

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение в Производственном корпусе 1 АО «УМЗ», расположенном по адресу: г.Ульяновск, Московское шоссе, 94, работ по капитальному ремонту: - экранированного помещения №1 в осях 12-13/И-Л, включающего в себя производственные помещения №290, №289 и тамбуры №288, №291 (лит.10А19) согласно Технического паспорта от 05.12.2010г.; - экранированного помещения №2 в осях 12-13/Л-Н, включающего в себя производственные помещения №292, №296, коридор №293 и тамбур №294 (лит.10А19) согласно Технического паспорта от 05.12.2010г.; - помещения №1 генераторной в осях 10-11/Ж-Е (производственного помещения №77 (лит.10А19) согласно Технического паспорта от 05.12.2010г.); - помещения №2 генераторной в осях 10-11/Ж-Е (производственного помещения №78 (лит.10А19) согласно Технического паспорта от 05.12.2010г.)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    23.12.2020 11:10

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    1._Извещение_Конкурс___213_0700_2020_ред._12.01.2021г..doc

    Внесение_изменений_213_ред._от_12.01.2021.doc

    2._Конкурсная_документация___213_0700_2020_ред._12.01.2021г..doc

    2.1_Приложение__1_Проекты_ч1__р2_.rar

    2.1_Приложение__1_Проекты_ч1__р1_.rar

    2.1_Приложение__1_Проекты_ч1__р3_.rar

    2.1_Приложение__1_Проекты_ч2.rar

    2.1_Приложение__1_Проекты_ч3.rar

    2.1_Приложение__1_Проекты_ч4.rar

    2.1_Приложение__1_Проекты_ч5.rar

    2.2_Приложение__2_Сметы.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Ульяновский механический завод
    Все закупки и тендеры АО УМЗ

    Юридический адрес

    432008, Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновск, Московское шоссе, 94

    Почтовый адрес

    432008, Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновск, Московское шоссе, 94

    Контактный телефон

    +7 8422 40-74-34

    Факс

    +7 8422 40-74-34

    Адрес электронной почты

    oozd@aoumz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дмитриев Алексей Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Ульяновск

    Закупки и тендеры Ульяновская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение в Производственном корпусе 1 АО «УМЗ», расположенном по адресу: г.Ульяновск, Московское шоссе, 94, работ по капитальному ремонту: - экранированного помещения №1 в осях 12-13/И-Л, включающего в себя производственные помещения №290, №289 и тамбуры №288, №291 (лит.10А19) согласно Технического паспорта от 05.12.2010г.; - экранированного помещения №2 в осях 12-13/Л-Н, включающего в себя производственные помещения №292, №296, коридор №293 и тамбур №294 (лит.10А19) согласно Технического паспорта от 05.12.2010г.; - помещения №1 генераторной в осях 10-11/Ж-Е (производственного помещения №77 (лит.10А19) согласно Технического паспорта от 05.12.2010г.); - помещения №2 генераторной в осях 10-11/Ж-Е (производственного помещения №78 (лит.10А19) согласно Технического паспорта от 05.12.2010г.)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    03.02.202103.02.2021 21:0003.02.2021 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009836116Подведение итогов не позднее Выполнение в Производственном корпусе 1 АО «УМЗ», расположенном по адресу: г.Ульяновск, Московское шоссе, 94, работ по капитальному ремонту: - экранированного помещения №1 в осях 12-13/И-Л, включающего в себя производственные помещения №290, №289 и тамбуры №288, №291 (лит.10А19) согласно Технического паспорта от 05.12.2010г.; - экранированного помещения №2 в осях 12-13/Л-Н, включающего в себя производственные помещения №292, №296, коридор №293 и тамбур №294 (лит.10А19) согласно Технического паспорта от 05.12.2010г.; - помещения №1 генераторной в осях 10-11/Ж-Е (производственного помещения №77 (лит.10А19) согласно Технического паспорта от 05.12.2010г.); - помещения №2 генераторной в осях 10-11/Ж-Е (производственного помещения №78 (лит.10А19) согласно Технического паспорта от 05.12.2010г.) Ульяновск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение в Производственном корпусе 1 АО «УМЗ», расположенном по адресу: г.Ульяновск, Московское шоссе, 94, работ по капитальному ремонту: - экранированного помещения №1 в осях 12-13/И-Л, включающего в себя производственные помещения №290, №289 и тамбуры №288, №291 (лит.10А19) согласно Технического паспорта от 05.12.2010г.; - экранированного помещения №2 в осях 12-13/Л-Н, включающего в себя производственные помещения №292, №296, коридор №293 и тамбур №294 (лит.10А19) согласно Технического паспорта от 05.12.2010г.; - помещения №1 генераторной в осях 10-11/Ж-Е (производственного помещения №77 (лит.10А19) согласно Технического паспорта от 05.12.2010г.); - помещения №2 генераторной в осях 10-11/Ж-Е (производственного помещения №78 (лит.10А19) согласно Технического паспорта от 05.12.2010г.)

    Начальная цена

    32 262 134,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество Ульяновский механический завод»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО УМЗ
    Все закупки и тендеры АО УМЗ

    Адрес местонахождения

    432008, Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновск, Московское шоссе, 94

    Классификатор ОКПД2

    43

    Работы строительные специализированные

    Классификатор ОКВЭД2

    43

    Работы строительные специализированные

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Работы строительные специализированные"

    Кол-во:

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО Москокс
    Запрос предложений № ГП127904
    Выполнение работ по реализации проекта "Вводные распределительные шкафы постоянного и переменного тока щитовой НУБ-0,4 кВ. Техническое перевооружение.
    Выполнение работ по реализации проекта "Вводные распределительные шкафы постоянного и...
    459432
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 17:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
    Запрос предложений № ГП145220
    Строительство Театра оперы и балета МиТОК (Калининград)
    Строительство Театра оперы и балета МиТОК (Калининград)
    537913
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО «ОТЭКО»
    Запрос предложений № ГП147855
    Выполнение обследования свай металлических гидротехнических сооружений: ПТКЭ (тит.С1.1.4); Причалы №1, №2 (тит.С1.1.1; С1.1.2; С1.1.24-ГР1); Причалы №3, №4 (тит.С1.1.3; С1.1.13)
    Выполнение обследования свай металлических гидротехнических сооружений: ПТКЭ (тит.С1.1.4); ...
    568667
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    РТИТС
    Запрос (ценовых) котировок № ГП201420
    Выполнение работ по созданию 21 РК ССК на автодорогах в управлении ГК «Автодор»
    Выполнение работ по созданию 21 РК ССК на автодорогах в управлении ГК «Автодор»
    584618
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП148909
    Тендер № 201-Т-2021 на выполнение работ по восстановлению в процессе эксплуатации до проектных показателей дороги автомобильной подъездной к кусту скважин газоконденсатных эксплуатационных U71 (инв.№ 0013697)
    Тендер № 201-Т-2021 на выполнение работ по восстановлению в процессе эксплуатации до проектных...
    583296
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 21:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО «ОТЭКО»
    Запрос предложений № ГП225383
    Техническое задание №ТТНГ-на проведение комплексных пусконаладочных работ и запуск объектов в эксплуатацию
    Техническое задание №ТТНГ-на проведение комплексных пусконаладочных работ и запуск объектов в...
    591090
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    АО «ОТЭКО»
    Запрос предложений № ГП225377
    Устройство питающих линий 25,0 кВ для электроснабжения контактной сети ж/д путей примыкания 22 км., 29 км. Объекты строительства: «12.9.6-КС.ЭП - электроснабжения контактной сети ж/д путей примыкания 29 км.», «12.8.6-КС.ЭП - электроснабжения контактной сети ж/д путей примыкания 22 км.», «12.3.36-КС.ЭП»
    Устройство питающих линий 25,0 кВ для электроснабжения контактной сети ж/д путей примыкания 22...
    591071
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    АО «ОТЭКО»
    Запрос предложений № ГП201269
    Комплексное ПНР и испытания систем противопожарной защиты, а так же программирование АРМ "Орион Про". Таманского терминала навалочных грузов
    Комплексное ПНР и испытания систем противопожарной защиты, а так же программирование АРМ...
    584141
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить