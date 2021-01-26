Выполнение в Производственном корпусе 1 АО «УМЗ», расположенном по адресу: г.Ульяновск, Московское шоссе, 94, работ по капитальному ремонту: - экранированного помещения №1 в осях 12-13/И-Л, включающего в себя производственные помещения №290, №289 и тамбуры №288, №291 (лит.10А19) согласно Технического паспорта от 05.12.2010г.; - экранированного помещения №2 в осях 12-13/Л-Н, включающего в себя производственные помещения №292, №296, коридор №293 и тамбур №294 (лит.10А19) согласно Технического паспорта от 05.12.2010г.; - помещения №1 генераторной в осях 10-11/Ж-Е (производственного помещения №77 (лит.10А19) согласно Технического паспорта от 05.12.2010г.); - помещения №2 генераторной в осях 10-11/Ж-Е (производственного помещения №78 (лит.10А19) согласно Технического паспорта от 05.12.2010г.)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32009836116 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Выполнение в Производственном корпусе 1 АО «УМЗ», расположенном по адресу: г.Ульяновск, Московское шоссе, 94, работ по капитальному ремонту: - экранированного помещения №1 в осях 12-13/И-Л, включающего в себя производственные помещения №290, №289 и тамбуры №288, №291 (лит.10А19) согласно Технического паспорта от 05.12.2010г.; - экранированного помещения №2 в осях 12-13/Л-Н, включающего в себя производственные помещения №292, №296, коридор №293 и тамбур №294 (лит.10А19) согласно Технического паспорта от 05.12.2010г.; - помещения №1 генераторной в осях 10-11/Ж-Е (производственного помещения №77 (лит.10А19) согласно Технического паспорта от 05.12.2010г.); - помещения №2 генераторной в осях 10-11/Ж-Е (производственного помещения №78 (лит.10А19) согласно Технического паспорта от 05.12.2010г.) Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс в электронной форме для СМСП Дата публикации

Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Акционерное общество Ульяновский механический завод

Все закупки и тендеры АО УМЗ Юридический адрес 432008, Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновск, Московское шоссе, 94 Почтовый адрес 432008, Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновск, Московское шоссе, 94 Контактный телефон +7 8422 40-74-34 Факс +7 8422 40-74-34 Адрес электронной почты oozd@aoumz.ru Ф.И.О. контактного лица Дмитриев Алексей Викторович Место рассмотрения предложений Ульяновск Закупки и тендеры Ульяновская область Ключевые слова:

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