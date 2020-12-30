Предмет договора

Здание (Нежилое здание), назначение: нежилое, общей площадью 2140,9 кв. м, кадастровый номер: 50:21:0010217:420, принадлежит на праве собственности ПОУ «Видновская школа Регионального отделения ДОСААФ России Московской области», о чем в ЕГРН от 08.11.2019 сделана запись регистрации № 50:21:0010217:420-50/028/2019-2. Земельный участок общей площадью 2441 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения здания НОЧУ Видновская школа РО ДОСААФ России МО, кадастровый номер: 50:21:0010217:4495, принадлежит на праве собственности ПОУ «Видновская школа Регионального отделения ДОСААФ России Московской области», о чем в ЕГРН от 10.01.2020 сделана запись регистрации № 50:21:0010217:4495-50/001/2020-1.